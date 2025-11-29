Ballenas, tiburones o tortugas: todos los talleres infantiles del Acuario de Sevilla para disfrutar del fin de semana

El Acuario de Sevilla, en su continuo objetivo por acercar la educación medioambiental a los más pequeños y enseñarles la importancia de cuidar los océanos y sus especies animales y vegetales, ha diseñado una multitud de talleres con la intención de que niños y niñas entre 3 y 12 años puedan completar su visita con algunas de estas actividades perfectas para aprender mientras se divierten.

Estos talleres tiene un precio de 13 euros por persona adicional al de la entrada y se pueden reservar llamando al teléfono 955 940 310 o rellenando el formulario de su página web. También es posible hacer la reserva de estos talleres para grupos escolares con un mínimo de 20 personas y siempre que se haga la reserva con siete días de antelación. Los talleres son los siguientes:

El cuento de la ballena : dirigido a niños y niñas de 3 a 5 años

: dirigido a niños y niñas de 3 a 5 años ¿Qué animal marino soy? : dirigido a niños y niñas de 4 a 5 años

: dirigido a niños y niñas de 4 a 5 años Tres peces y López el tiburón : dirigido a niños y niñas de 5 años

: dirigido a niños y niñas de 5 años La tortuga bebé : dirigido a niños y niñas de 4 a 5 años

: dirigido a niños y niñas de 4 a 5 años Tortugas marinas : dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años y con dos niveles de dificultad.

: dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años y con dos niveles de dificultad. Al rescate del tiburón : dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años y con dos niveles de dificultad

: dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años y con dos niveles de dificultad Ballenas y delfines: se trata de una novedad dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años y con dos niveles de dificultad

El Acuario de Sevilla aspira a ser un referente en conservación y educación ambiental de primer nivel con el que es inspirar a las personas a tomar acción para proteger los ríos y océanos asegurando un futuro sostenible para las próximas generaciones. Su objetivo es proteger los ecosistemas marinos y fluviales y las especies que los habitan, así como fomentar el conocimiento y el respeto por el medio ambiente.

Para ello, trabajan en colaboración con diferentes entidades, como universidades, fundaciones, administraciones públicas y empresa privadas con el fin de poder llevar a cabo distintos programas de conservación y trasladar en interés por el cuidado del medio ambiente al mayor número de personas posibles.