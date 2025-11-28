Feria de Playmobil con entrada gratuita en este pueblo a 15 minutos de Sevilla: fecha, hora y ubicación
La VIII Feria Playmobil de Bormujos se celebrará en la localidad sevillana del 28 al 30 de noviembre
Este fin de semana el municipio de Bormujos acogerá una nueva cita de su ya conocida Feria Playmobil, un evento en el que los protagonistas son los muñecos más conocidos por grandes y pequeños que en esta ocasión celebra su VIII edición con algunas novedades.
Dadas las fechas en las que se celebra esta feria, la ambientación de la VIII edición girará en torno a la temática navideña. En ella, además de encontrar los diferentes muñecos expuestos recreando escenas del nacimiento de Jesús, también se celebrarán talleres infantiles, representaciones tridimensionales de diferentes escenas, conocidas como dioramas, y muchas otras actividades.
Durante tres días, desde el viernes, 28 de noviembre, hasta el domingo, día 30, este municipio del Aljarafe sevillano se convertirá en un punto de encuentro de niños y adultos amantes de los populares Playmobil en el siguiente horario:
- Viernes, 28 de noviembre: inauguración de la VIII Feria Playmobil a las 18:00 horas.
- Sábado, 29 de noviembre: la feria estará abierta de 10:00 a 20:00 horas.
- Domingo, 30 de noviembre: la feria se podrá visitar de 10:00 a 19:00 horas.
Programación completa
Viernes, 28 de noviembre
- 17:30 horas: Inauguración del nuevo Centro Multifuncional
- 18:00 a 20:00 horas: Animación infantil
- 18:30 a 20:00 horas: Taller «Coloreando la Navidad» (Asoc. ASIABO)
- 18:30 a 20:00 horas:Taller de manualidades (Asoc. LITHOJUDO)
- 18:30 a 20:00 horas:Taller infantil Robi (Asoc. DUCHENNE)
- 19:00 a 19:30 horas: Espectáculo visual de malabares y luces, a cargo de la Asociación ASIABO
- 19:30 a 20:00 horas: Muestra de bailes (Asociación Baile de Bormujos)
Sábado, 29 de noviembre
- 11:30 horas: Aprendiendo judo con Kaneko (Asoc. LITHOJUDO)
- 11:30 a 13:00 horas: Taller infantil Robi (Asoc. DUCHENNE)
- 12:00 a 14:00 horas: Talleres infantiles y Animación
- 12:00 a 14:00 horas: Taller «Coloreando la Navidad» (Asoc. ASIABO)
- 12:00 a 14:00 horas: Pintura de camisetas, (Asoc. JUAN DIEGO)
- 13:00h: Ponencia «10 años de judo inclusivo» (Asoc. LITHOJUDO)
- 16:00 a 18:00 horas: Talleres infantiles
- 16:30 horas: Talleres de recetas creativas y saludables, a cargo de la asociación PROYECTO MARIPOSA.
- 17:30 horas: Concierto Los Barrieros «Tributo a El Barrio»
- 18:00 a 20:00 horas: Animación infantil
- 18:00 a 20:00 horas: Taller «Coloreando la Navidad» (Asoc. ASIABO)
- 18:30 horas: Ponencia «Los Campanilleros de Bormujos en 1925» (Coro Campanilleros de Bormujos). Ponente: Antonio Reina Librero.
- 18:30 a 20:00 horas: Taller infantil Robi (Asoc. DUCHENNE)
- 19:30 horas: Charla informativa sobre Mediación y MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias). Imparte la Asociación Concierto Diálogo
Domingo, 30 de noviembre
- 2:00 a 13:30 horas: Taller «Coloreando la Navidad» (Asoc. ASIABO)
- 12:00 a 13:30 horas: Taller «Házte tu Trenza» (Asoc. ASIABO)
- 12:00 a 14:00 horas: Talleres infantiles y Animación
- 12:30 a 13:00 horas: Taller de Zumba, (Asoc. DIVER-GENTE)
- 12:30 a 13:30 horas: Biodanza (Asoc. PROYECTO MARIPOSA)
- 16:00 a 18:00 horas: Talleres infantiles
- 17:00 a 19:00 horas: Animación infantil
Durante todo el fin de semana los asistentes podrán disfrutar de talleres de Tiro al Plato, Estudio de Fotografía, exposición de bonsáis, demostración de Boccia y Slalom, pintura de camisetas, pintacaras, venta de artículos artesanales y mucho más. El encuentro tendrá lugar en el nuevo Centro Multifuncional de la localidad, ubicado en la calle Corral del Pequeño, y el acceso al recinto es gratuito.
