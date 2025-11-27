Planes que no puedes perderte este fin de semana para despedir el mes de noviembre en Sevilla

Este fin de semana, del 28 al 30 de noviembre, Sevilla acogerá diferentes planes y actividades para gustos variados que van desde conciertos hasta obras dramáticas o mercados navideños. Estos son algunos de los interesantes planes que podrás hacer en la ciudad los próximos viernes, sábado y domingo para despedir el mes de noviembre.

Concierto de rock en Sala X

La Sala X será el escenario este fin de semana del concierto de Puño Dragón, un grupo asturiano de rock alternativo que se formó en 2021. Tras su primer disco en 2022 y haber conquistado los escenarios de festivales como el Sonorama o No Sin Música, presentan su nuevo disco Juegos Violentos y dan un paso más en su provocador sonido.

Juegos Violentos, Bailén, Fantasmas y Haré lo que pueda son los primeros adelantos de este álbum, con el que están consiguiendo afianzarse como una de las bandas más prometedoras de los últimos años. El concierto tendrá lugar el viernes, 28 de noviembre, a las 21:00 horas. El precio de la entrada anticipada es de 18 euros.

Voces femeninas en Espacio Turina

Voces femeninas del Coro de la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla rescata un programa con parte del legado musical del convento sevillano de Santa Clara, uno de los centros más activos y singulares de la vida musical femenina en la Andalucía de los siglos XVIII y XIX. Varias de las intérpretes sevillanas más destacadas en el ámbito de la música antigua lideran este valioso rescate patrimonial.

La selección incluirá una misa inédita de José Blasco de Nebra, padre de Manuel, famoso hoy por sus sonatas –dos de las cuales (originales para órgano) se conservaron en el convento–, además de obras sacras de Joaquín Montero, otro compositor conocido sobre todo por su música para tecla, y de Domingo Arquimbau, maestro de capilla de la catedral. El encuentro tendrá lugar el viernes, 28 de noviembre, a las 20:00 horas en el Espacio Turina.

Drama en teatro La Fundición

La compañía de Teatro del Norte representará la obra Viaje al profundo norte, un espectáculo que propone un intenso collage sobre el paso del tiempo, la vejez y la infancia, explorando la relación entre padres e hijos y los vínculos familiares. La obra celebra los 40 años de trayectoria de la compañía, combinando textos de autores universales como García Lorca, Chejov y Kafka.

A través de estas piezas dramáticas, se construye un relato que refleja cómo el tiempo transforma las vidas y las relaciones, mostrando simultáneamente la fragilidad y la fuerza de los lazos familiares. La puesta en escena ofrece un viaje emocional que combina sensibilidad, reflexión y una mirada poética sobre la memoria, el crecimiento y la inevitabilidad del paso de los años. La representación podrá verse del 28 al 30 de noviembre en el Teatro La Fundición. Hay entradas desde 8 euros.

Mercado de Navidad Nuevo Futuro

La Fundación Valentín de Madariaga celebrará el X Mercado de Navidad de Nuevo Futuro Sevilla, consolidándose como una de las citas solidarias más esperadas de la ciudad.

Durante los días 27, 28 y 29 de noviembre más de 40 expositores locales presentarán sus productos de moda, complementos, decoración, joyería, gastronomía y arte, mientras los visitantes colaboran con la labor social de Nuevo Futuro, asociación que acoge a menores en riesgo de exclusión social y privados de un ambiente familiar. Además de los stands también habrá talleres dirigidos a todos los públicos.

Comedia en Cartuja Center CITE

El próximo viernes, 28 de noviembre, el espacio Cartuja Center CITE presentará Los Hermanos, una versión moderna y divertida del clásico de Terencio, en coproducción con el Festival de Mérida y otras compañías.

La obra aborda temas universales sobre la educación y la familia, enfrentando dos visiones opuestas a través de dos hermanas y sus hijos. Adaptada y dirigida con un estilo contemporáneo y humorístico, la función destaca por un reparto de actores reconocidos y música en vivo. "Los Hermanos" es una comedia que conecta la tradición grecolatina con problemáticas actuales, invitando a reflexionar sobre libertad y relaciones familiares con mucho humor. El espectáculo se podrá ver el viernes, 28 de noviembre, a las 21:00 horas. El precio de la entrada es de 32 euros por persona.