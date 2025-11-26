Este es el mejor pueblo de Sevilla para visitar en otoño según una prestigiosa revista de viajes: su paisaje es único en la provincia

En pleno corazón de la Sierra Morena sevillana se levanta el municipio de Constantina, uno de los pueblos considerados más bellos de la provincia no solo por su casco urbano sino por el enclave en el que se encuentra, único en la zona. Esta localidad se ha convertido en un lugar auténtico donde disfrutar de una interesante historia, una buena gastronomía y unos entornos naturales inigualables que merecen una escapada de fin de semana desde la capital.

Ubicada a algo más de hora desde Sevilla en coche, Constantina se encuentra en el Parque Natural de Sierra Morena de Sevilla, siendo el municipio más poblado de la comarca (en el año 2021 contaba con 5.864 habitantes INE, según recoge el portal web de su ayuntamiento. Se encuentra asentado en el Valle de la Osa, junto al cerro del Castillo, de 556 metros de altitud, lo que la convierte en una zona de gran belleza paisajística.

Por estos motivos no es de extrañar que la revista de viajes Viajar haya querido destacar este pueblo sevillano como uno de los imprescindibles para visitar durante la estación otoñal. Y es que, tal y como ellos mismos definen, se trata de una zona que "ofrece a sus visitantes los paisajes más impresionantes y rebosantes de naturaleza perfectos para visitar en otoño por el cambio de colores que ofrecen sus bosques de encinas, alcornoques, castaños, pinos y olmos".

Sus orígenes

Los primeros vestigios arqueológicos de esta localidad se hallaron en cuevas cercanas al límite de la actual población de Constantina y son muestras de ocupación de la época calcolítica. Tras ellos, en esta zona se asentarían celtas beturienses, fenicios y romanos. El nombre de tradición latina de Constantina, y el hecho de hallarse junto a una calzada, trazada entre Astigi (Écija) y Emérita Augusta (Mérida), así como múltiples testimonios arqueológicos ponen de manifiesto el gran desarrollo de esta localidad en tiempos romanos. Los vinos extraídos en esta época se hicieron famosos incluso en la propia Roma y eran conocidos por el nombre de ‘’Cocolubis’’.

Históricamente, esta localidad ha sido un enclave de gran importancia gracias a su situación estratégica, entre las vías que comunicaban el Valle del Guadalquivir y Lusitania, y a los recursos naturales que había en la zona, y que provenían sobre todo de la minería del cobre y la plata.

Con el paso de los años, el proceso generalizado de desindustrialización que tuvo lugar en Andalucía produjo un importante éxodo rural que tuvo unas consecuencias importantes sobre Constantina. En la actualidad en el municipio cuenta con algo más de 5.700 habitantes, lo que lo convierte en un lugar perfecto para visitar si se está buscando calma y un contacto directo con la naturaleza.

Un entorno mágico en otoño

Si por algo es conocido este municipio, además de por sus inmediaciones y por cómo se transforma el paisaje en esta época del año, es por su afición a la micología, llegando incluso a celebrarse sus tradicionales jornadas micológicas. Además de esto, y tal y como destacan en Viajar, su ubicación única "permite a sus habitantes y visitantes disfrutar de diversidad de actividades al aire libre como la escalada, pesca o equitación", además de la multitud de rutas que se pueden hacer a pie o en bicicleta por su entorno, "como los senderos de Los Castañares, La Jurdana o el Cerro del Hierro".

La riqueza patrimonial de Constantina ha provocado, además, que a algunos de sus inmuebles se les haya otorgado el distintivo de Bienes de Interés Cultural, que junto a su pasado histórico y al entorno de gran belleza paisajística convierten al pueblo en un lugar de visita idóneo para cualquier amante de la historia, la naturaleza, la gastronomía y la tradición.

