El pueblo de Sevilla que se transforma en un cuento cada Navidad: mercados mágicos, rutas de dulces y un alumbrado muy especial

A algo más de una hora de Sevilla capital, en los límites de la provincia y colindando con tierras malagueñas, se encuentra el municipio de Estepa, un lugar que cada Navidad adquiere protagonismo en Andalucía e incluso en toda España gracias a la elaboración de sus mantecados, uno de los dulces más típicos de estas fechas.

Los asentamientos más antiguos de este rincón de la Campiña sevillana se remontan a la etapa prehistórica, concretamente al Neolítico. Tras estas primeras civilizaciones y al llegar a la época romana, la ciudad pasó a llamarse Ostippo, nombre que en el periodo musulmán se modificó a Istabba.

Con la conquista cristiana a manos de Fernando III en el siglo XIII, el castillo de Estepa fue entregado a la orden militar de Santiago, que lo convirtió en cabeza de una de sus encomiendas hasta que en 1559 fue vendida por la corona al patricio genovés Adán Centurión, a cuyo primogénito le fue concedido el título de marqués de Estepa por el rey Felipe II en 1560.

En la actualidad y desde 1886 Estepa tiene el título de ciudad por concesión de la reina regente María Cristina de Habsburgo-Lorena y desde entonces se ha convertido en uno de los enclaves más conocidos de la provincia, especialmente durante la Navidad.

La elaboración de sus mantecados

Fue en el siglo XIX cuando se comenzaron a elaborar en la localidad unos dulces que se hacían en la época de frío con la manteca de cerdo que sobraba en las casas señoriales. A estas primeras recetas, que provenían de las manos talentosas de Filomena Micaela Ruiz Téllez, conocida en el municipio como la Colchona, se les llamaron mantecates. Con el paso del tiempo la técnica de elaboración para que estuvieran tiernos así como sus sabores se fueron modificando hasta obtener los famosos mantecados de los que se puede disfrutar en la actualidad.

A día de hoy son varias las casas dulceras que organizan rutas guiadas para que todo aquel que lo desea pueda conocer cómo es el proceso de elaboración de sus mantecados e incluso pueda acudir a talleres para aprender a realizarlos, una actividad que se vuelve especialmente interesante en fechas como la Navidad.

Las primeras luces de la Navidad y un mercado mágico

Dada la tradición de esta localidad, otra de sus particularidades en estas fechas guarda relación con su alumbrado navideño, ya que es el primero de la provincia e incluso dicen que de la región en encenderse. En 2025 este tuvo lugar el pasado 7 de noviembre, con un festejo en la Plaza del Carmen de la localidad en la que hubo música en directo previa al encendido.

A esta cita se suma la X edición de su tradicional Mercado Navideño, un espacio mágico en el que se unen historia, artesanía y un ambiente festivo que reinará en la localidad durante varios fines de semana consecutivos: del 28 al 30 de noviembre, del 5 al 8 de diciembre y del 12 al 14 del mismo mes. A lo largo de estas jornadas la ciudad ofrecerá un encantador recorrido de puestos artesanales, productos locales y actividades para toda la familia, en un entorno que invita a pasear, descubrir y disfrutar de la esencia navideña en pleno corazón de la localidad.

Su carácter histórico, el inconfundible aroma de sus polvorones, que impregna el municipio en estas fechas, y su mercado navideño, lleno de encanto y productos locales, junto con una decoración luminosa espectacular, hacen de Estepa un lugar singular y acogedor, ideal para una escapada de un día en estas fechas tan especiales.