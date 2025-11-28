Vuelve Setalandia, el pueblo navideño de las Setas de la Encarnación: fechas, horarios y atracciones que habrá

Este fin de semana, a partir del viernes, 28 de noviembre de 2025 y hasta el 5 de enero de 2026, las Setas de la Encarnación acogerán el espacio Setalandia, un parque navideño y de ocio familiar que se instala cada año en la Plaza de la Encarnación y en el que además de los conocidos puestos, también habrá atracciones como un carrusel, un tren infantil y una noria pequeña, así como espectáculos, animación con personajes y un gran árbol de Navidad.

Horario y entrada

La entrada al recinto de Setalandia es gratuita. No obstante habrá que pagar por aquellas atracciones a las que se quiera acceder. El recinto estará abierto todos los días desde el 28 de noviembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026 en el siguiente horario:

Todos los días: de 11:00 a 22:00 horas.

25 de diciembre y 1 de enero: de 11:00 a 16:00 horas.

Qué encontrarás en Setalandia

Carrusel: El tradicional tiovivo navideño, con las figuras del carrusel girando para disfrutar de un paseo inolvidable.

Tren infantil: El tren de Navidad, símbolo itinerante de la alegría que no solo transporta pasajeros, sino también la magia y la ilusión de las fiestas.

Noria para los más pequeños: La mini noria navideña, una atracción que mantiene el espíritu y la magia de las fiestas en sus mágicas cabinas.

Jumping: El lugar donde los niños pueden liberar su energía, divertirse y disfrutar de la adrenalina navideña.

Mercado navideño: Disfruta de la atmósfera acogedora y festiva del mercado navideño, que agrega un toque de encanto a Setalandia.

Árbol de Navidad: Este árbol ilumina la atmósfera acogedora y festiva del mercado navideño, llenando de encanto a Setalandia.

Durantela apertura de Setalandia el recinto combina espectáculos, decoración inmersiva y actividades pensadas para familias, creando una atmósfera que mezcla tradición navideña y propuestas más actuales. Además de su enfoque visual y festivo, Setalandia suele apostar por propuestas que fomentan la participación como talleres, atracciones y encuentros temáticos que buscan que el público se sienta parte del lugar.

La organización acostumbra a renovar parte de la ambientación cada temporada, de modo que incluso quienes repiten visita encuentran novedades. En conjunto, funciona como una especie de “pueblo navideño” efímero que añade a la ciudad un punto de magia y ocio familiar durante las semanas previas a la Navidad en pleno corazón de la ciudad hispalense.