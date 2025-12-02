Vuelve el mayor festival gratuito de electrónica de Sevilla: talleres de DJ para niños, música y mucho más con Electrolunch

El próximo sábado, 6 de diciembre, Sevilla dará la bienvenida al Puente de la Inmaculada con una nueva edición del festival Electrolunch, un encuentro gratuito que combina música electrónica, buen ambiente y mucha diversión en el Parque de Magallanes, ubicado junto a Torre Sevilla.

En esta ocasión el festival celebra su cita más solidaria. En estas fechas cercanas a la Navidad, la organización se compromete a apoyar al proyecto Mediatrix Infantum cuya finalidad es generar mejoras en la calidad de vida, reducir la desventaja social y aumentar las alternativas de ocio de 16 menores que viven en dos centros de protección a la infancia de Sevilla, para ofrecerles oportunidades socio educativas propias de su edad a las que no tienen acceso. Por eso se va a establecer en colaboración con la Hermandad del Cachorro de Sevilla un punto de recogida de juguetes nuevos que posteriormente serán donados al proyecto a través de esta entidad.

Este punto estará situado dentro del recinto junto a la zona de actividades infantiles del festival Electrolunch en horario de 11:00 a 16:00 horas. Los asistentes además podrán disfrutar de diversas actividades infantiles entre las que se incluyen nuevos talleres de fingerboard o de cuentacuentos con magia, así como los clásicos talleres de reciclaje, composición musical, pintacaras, baile o castillo hinchable entre muchos otros.

El festival dispondrá de un mercadillo con artistas y artesanos locales formado por diferentes expositores que incluyen ropa, complementos, cerámica, serigrafías, cosmetología e incluso tatuajes y que harán que el festival se llene de arte, ideas y experiencias inigualables. Ya han confirmado su participación 20 puestos entre los que se incluyen Estudio 8 Vintage, Entre Hilos y Naranjos, Martori Resina, Ica Macrame o My Sweet Panda.

Además, Electrolunch XXL contará, como en eventos anteriores, con un punto ECO para la recogida selectiva de vasos reutilizables dentro del compromiso con la sostenibilidad del evento donde los asistentes podrán conseguir tokens por la entrega de vasos. Igualmente, en virtud del acuerdo de colaboración con Erasmus Student Network (ESN) tanto de la Universidad Pablo de Olavide como de la Universidad de Sevilla, la comunidad de estudiantes Erasmus podrá disfrutar de importantes descuentos para los asistentes del programa.

Actividades para toda la familia

Electrolunch es un evento familiar pensado para que puedan ir tanto adultos como niños juntos a sus padres. Por este motivo, en esta ocasión el recinto contará con una Zona Kids que mejora su oferta con una gran variedad de actividades y talleres especialmente diseñados para los más pequeños de la casa. Este espacio cumple una doble función: por un lado, permite que todos los miembros de la familia disfruten del festival y, por otro, contribuye a la fijación emocional de la música, la cultura y el tiempo en compañía de la familia en los más pequeños.

El espacio está creado para que los padres e hijos puedan aprender cómo funciona una mesa de mezclas, disfrutar de música en vivo de sus artistas favoritos o descubrir nuevos talentos, y conocer las últimas tendencias de bailes urbanos mientras comparten tiempo en familia.

Horario de talleres y actividades

11:00 a 16:00 horas: Recogida solidaria de juguetes

11.00 a 12:00 horas: Yoga

11:00 a 15:00 horas: Castillo hinchable

11:00 a 15:00 horas: Zona de juegos gigante

11:00 a 17:00 horas: Mercado del juguete

12:00 a 17:00 horas: Taller de reciclaje Planeta Tapón

12:00 a 14:00 horas: Taller de DJ

12:00 a 15:00 HORAS: Taller Fingerboard (no gratuito)

12:00 a 18:00 horas: Pintacaras (no gratuito)

12:00 a 13:00 horas: Taller Educomúsica

13:00 a 14:00 horas: Cuentacuentos con magia

13:00 a 16:00 horas: Energy Floor

14:00 a 15:00 horas: Street Dance

14:00 a 15:00 horas: Taller de fotografía

14:00 a 17:00 horas: Taller de composición

12:00 a 22:00 horas: Tatuaje (no gratuito)

Para mayor tranquilidad de las personas adultas responsables de los niños y niñas que participen en los talleres, la organización proporcionará unas pulseras Kids con sus teléfonos que los más pequeños de la casa llevarán en todo momento para ser identificados y poder tener acceso prioritario a todas las actividades excepto aquellas que requieran de reserva de turno horario como el Castillo Hinchable, taller de reciclaje o fotografía.

Cartel de artistas

Como viene siendo habitual, el festival presenta una programación musical amplia y actual que en este caso estará liderada por el mítico dj y productor alemán Roman Flügel, además del showcase del colectivo andaluz Noon Música Moderna, con las sesiones de sus DJ`s habituales Herman Priet, Iacob y Aleito, además de la DJ local Marta Flores, que se ha convertido en una de las revelaciones de la temporada.

En esta edición Electroluch volverá a contar con un segundo escenario con un enfoque más underground en formato Boiler, ubicado a pie de pista organizado por el colectivo Los Dominguito, habituales de las noches de club de las sevillanas Sala X y La2. Este escenario proporcionará un espacio para artistas emergentes andaluces y nuevas tendencias musicales urbanas y clubbing.

El festival Electrolunch está organizado por Rocknrolla Producciones, en colaboración con el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla del Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía.