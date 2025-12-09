Este pueblo de Sevilla celebra un increíble mercado medieval y navideño en un monumento del siglo XIII: fechas y ubicación

El próximo fin de semana, durante los días 12, 13 y 14 de diciembre (de viernes a domingo) el municipio sevillano de Guillena acogerá la celebración de Navidad en el Cortijo, un mercado con inspiración medieval y navideña que tendrá lugar en el Cortijo de la Torre, un monumento del siglo XIII ubicado en la localidad.

Tras la buena acogida en años anteriores, en esta ocasión el área de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Guillena amplía el programa de esta cita navideña en la que el municipio volverá a la época del medievo. Una visita especial porque tendrá temática navideña, en la que se podrá ver un belén viviente, música en directo de la Escuela Municipal de Música con la actuación del Coro de Voces Blancas Villa de Guillena y degustación de chocolate caliente.

‘Navidad en el Cortijo’ se adentra por estancias decoradas para la ocasión. Una suerte de paseo para rememorar la navidad de hace siglos combinado con la actualidad al ritmo de villancicos tradicionales y música interpretada en vivo. Esta visita mostrará en la fortaleza pasajes bíblicos recreados por la Asociación de la Cabalgata de Reyes Magos de Guillena. En la zona de los jardines se podrá degustar, además, chocolate caliente con dulces navideños, puestos e iluminación propia de esta época del año.

Cortijo Torre de la Reina en Navidad / Ayuntamiento de Guillena

Cómo conseguir las invitaciones para visitarlo

El acceso a este mercado es gratuito, pero se precisa de invitación para poder asistir, dado que el aforo es limitado. Las invitaciones para poder asistir a este evento navideño con aires medievales estarán disponibles a partir del viernes, 5 de diciembre, a las 9:30 de la mañana en la página web de Giglon o en el Centro Cívico La Estación en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Hay un total de 100 invitaciones por turno con tres pases a lo largo de la tarde. A partir de los 12 años de edad todo el mundo necesitará disponer de una entrada para poder acceder, pudiéndose retirar un máximo de 4 entradas por persona. Los pases se darán en el siguiente horario:

Turno de las 17:30 horas

Turno de las 18:30 horas

Turno de las 19:30 horas.

Esta actividad cuenta con la colaboración de la Escuela Municipal de Música ‘Francisco Javier Gutiérrez Juan’ y la Asociación Cultural de la Cabalgata Viviente de Reyes Magos de Guillena.

Cortijo Torre de la Reina

La Torre de la Reina es antiguo cortijo fortificado del siglo XIII y XIV, originalmente una alquería almohade, que se convirtió en asentamiento real y fue propiedad de la reina María de Molina, dándole su nombre, según consta en documentos de los siglos XIV y XV. En el XVII sus poseedores se llaman ya condes de la Torre.

El edificio del cortijo es de tipo militar, distinto al castillo habitual que se puede ver en otros lugares de la provincia y que responde a las características de la casa-fuerte del centro y norte de la península. De planta rectangular, la construcción se organiza alrededor de un estrecho recinto o patio, hoy cubierto por bóveda de medio cañón que posiblemente estuvo abierta en el pasado. Tiene un corredor que da vueltas a la construcción enlazando una serie de cámaras de planta cuadrada, en las cuales se abren saeteras. En la actualidad es un Monumento Histórico-Artístico Nacional desde 1977 que funciona como hotel de lujo, conservando su arquitectura militar y convirtiéndose en un importante centro histórico y turístico con diferentes jardines y salones. La localidad torreña debe su nombre al Cortijo de la Torre.

Tal y como recogen en la web del ayuntamiento de la localidad, las crónicas cuentan que la Guillena andalusí fue saqueada por tropas cristianas en el año 1213, convirtiéndose, desde entonces, en una codiciada pieza en el avance hacia Sevilla. Años más tarde, en 1247, fue conquistada definitivamente por el Rey San Fernando, antes de su entrada en la capital hispalense el 23 de noviembre de 1248.