Ni Carmona, ni Écija: El pueblo más bonito de Sevilla está cerca de la ciudad y tiene una de las ruinas más importantes del país

Como cada año, la revista de viajes Viajar ha recorrido la geografía española en busca de aquellos municipios que sobresalen en cuanto a belleza paisajística y urbana o patrimonio histórico. El itinerario ha dado como resultado la elección de un pueblo por cada una de las 52 provincias que conforman el país. Como explican desde su propio medio, se trata de "destinos que sobresalen por su encanto, por sus propuestas turísticas innovadoras o por demostrar, con hechos, que existe vida más allá del asfalto y los rascacielos".

Desde los paisajes más montañosos ubicados al norte de España hasta los pueblos costeros con mayor encanto de Andalucía, pasando por municipios con pasado medieval e imponentes castillos o por lugares con una historia y un pasado únicos en el continente, de entre todos ellos el que han seleccionado para la provincia de Sevilla no es otro que Santiponce, al que ubican como uno de los pueblos "que todo el mundo debería conocer en 2026"

Santiponce, el más bonito de Sevilla

A solo siete kilómetros de la capital se encuentra el municipio de Santiponce, famoso por albergar en él el Monasterio de San Isidoro del Campo pero, sobre todo, por contar con uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de España: la antigua ciudad romana de Itálica, cuna de Adriano y Trajano, dos de los emperadores más famosos del imperio.

El pueblo de Santiponce nace a orillas del Guadalquivir, en un lugar denominado Isla de Hierro, donde hoy se localiza el Estadio Olímpico de la Cartuja. Por su proximidad al río padecía frecuentes riadas, y en una de ellas, el 20 de diciembre de 1603, quedó sepultado para siempre. Los vecinos supervivientes buscaron la protección de los monjes del monasterio San Isidoro del Campo, quienes les cedieron tierras más altas, edificándose el nuevo Santiponce, casi en su totalidad, sobre las ruinas de la ciudad romana de Itálica.

La ciudad romana de Itálica fue fundada por Publio Cornelio Escipión “El Africano”, en el año 206 a.C., en el contexto de la segunda Guerra Púnica. Este habría derrotado a los cartagineses en la Batalla de Ilipa y establecería un destacamento de legionarios en el Cerro de San Antonio. Sería bajo el gobierno de Adriano cuando adquiriría el estatuto de colonia, con lo que se equipara administrativamente a la metrópoli.

Actualmente, el Conjunto Arqueológico de Itálica muestra al visitante un espléndido anfiteatro romano y da la posibilidad de pasear por el trazado de lo que fueron sus calles, así como de conocer las casas, edificios públicos, objetos de arte y utensilios de la vida cotidiana utilizados por sus habitantes. Las fechas para visitarlo así como los horarios están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Santiponce.

A pesar de pasar desapercibido entre otros lugares de la provincia, todo esto convierte a Santiponce en uno de los pueblos con mayor encanto e importancia de Sevilla, un lugar único en el mundo que merece la pena visitar a lo largo del próximo año.