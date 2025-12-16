El pueblo de Sevilla de origen prehistórico que aún conserva aldeas con muy pocos habitantes: Es famoso por sus fuentes

En plena comarca de la Sierra Sur de Sevilla, a orillas del río Corbones y colindante con las provincias de Málaga y Cádiz se encuentra el municipio de El Saucejo, un pueblo de algo más de 4000 habitantes que es especialmente famoso por sus fuentes y por tener dos aldeas que aún hoy están habitadas: Navarredonda y La Mezquitilla.

Los primeros asentamientos de los que se tiene constancia en El Saucejo datan de la época prehistórica, aunque sus orígenes como pueblo se fechan a finales del siglo XVI, en relación con la Casa de Osuna, que crea en este espacio la conocida banda morisca, una serie de cortijos para la explotación económica del territorio que dividía el mundo musulmán del cristiano.

De algunos de esos cortijos surgieron aldeas y la de El Saucejo sería la más importante por albergar mayor número de población. Es posible que su formación como aldea tuviera que ver con la unión del cortijo Alto con el cortijo de San Vicente. De ahí fue expandiéndose hasta convertirse en Puebla en el siglo XVII con cuatro aldeas de las que hoy solo quedan dos.

La Puebla de El Saucejo en 1661 llega a fundar parroquia, sin embargo, no sería hasta el siglo XIX cuando este lugar se constituiría como municipio. Los restos más significativos de El Saucejo se hallan, concretamente, a las afueras del pueblo, en un yacimiento ibero romano que recibe el nombre de Los Baldíos.

La ubicación de El Saucejo llevó a este pueblo a convertirse en frontera del reino de Granada durante la Edad Media, con el consiguiente pasado árabe que tuvo el municipio y del cual se conserva, en la actualidad, la Fuente del Moro, declarada Bien de Interés Cultural.

Fuente del Moro, en El Saucejo / turismosevilla.org

Las dos aldeas de El Saucejo

Una de las mayores particularidades de este municipio de la Sierra Sur de Sevilla es la existencia de dos aldeas que aún hoy conservan algo de vida, con unos 200 habitantes en la actualidad. Se trata de Navarredonda y La Mezquitilla. Según los datos estadísticos de la Junta de Andalucía, Navarredonda albergaría un total de 274 habitantes, mientras que La Mezquitilla contaría con 174 personas.

Más allá de la Fuente del Moro, también es de especial interés en el municipio la de los Cuatro Caños, así como otros lugares como la ermita de San José, ubicada en la aldea de Navarredonda.

El Saucejo, pueblo serrano con un pequeño núcleo y el encanto de estar rodeado de verdes, es un destino perfecto para disfrutar de los municipios menos conocidos de la provincia de Sevilla y disfrutar de su historia, la gastronomía propia de la zona, en la que destacan las chacinas, el pan y los platos elaborados con productos de la tierra, o su entorno, con varias rutas de senderismo de gran atractivo. Todas estas condiciones permiten disfrutar de un enclave único en la Sierra Sur que pasa desapercibido en las principales rutas turísticas por los pueblos de Sevilla, pero que merece la pena conocer.