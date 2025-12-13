El mayor museo del chocolate de España está en este pueblo de Sevilla y es especialmente famoso en Navidad

A algo más de una hora de Sevilla capital, en la localidad de Estepa, famosa por ser pionera en la elaboración de mantecados, especialmente en Navidad, se encuentra Chocomundo, un espacio en el que el chocolate toma protagonismo que se ha acabado convirtiendo en el mayor museo de este tipo en España y uno de los más importantes del mundo, como dicen en su página web, junto al de Colonia, en Alemania.

El mayor museo del chocolate de España

El museo de Chocomundo pertenece a la fábrica de mantecados La Despensa de Palacio y nace tras un proyecto llevado a cabo por sus propietarios durante más de 30 años. Se encuentra en un edificio modernista de finales del siglo XIX, de más de 1300 m2 con una imponente fachada y presidido por una diosa del cacao. En la entrada al museo, se encuentra la sala de recepción, previa a la sala de proyección, que reúne una amplia colección de carteles de cine y ópera que tienen como factor común títulos alusivos al mundo del chocolate.

Más allá de esta estancia, Chocomundo cuenta con varias salas a las que se va accediendo junto a un guía y que muestran la historia del chocolate, desde sus orígenes hasta la actualidad. El recorrido se divide en las siguientes habitaciones:

Sala de proyección : con capacidad para 58 personas en la que se proyecta una breve película de 12 minutos en la que se explica la historia del cacao desde sus orígenes hasta el actual proceso de elaboración del chocolate de La Despensa de Palacio.

: con capacidad para 58 personas en la que se proyecta una breve película de 12 minutos en la que se explica la historia del cacao desde sus orígenes hasta el actual proceso de elaboración del chocolate de La Despensa de Palacio. Sala precolombina : en ella se puede contemplar una magnífica colección de figuras arqueológicas de las civilizaciones olmeca, maya y azteca que junto a esculturas y pinturas murales explican cómo eran los usos del cacao antes de que Cristóbal Colón llegase a América.

: en ella se puede contemplar una magnífica colección de figuras arqueológicas de las civilizaciones olmeca, maya y azteca que junto a esculturas y pinturas murales explican cómo eran los usos del cacao antes de que Cristóbal Colón llegase a América. Sala espectáculo: se trata de una sala cilíndrica en la que se entra totalmente a oscuras y a través de megafonía comienza a narrarse la historia del chocolate, a la vez que se van encendiendo unos y otros focos que van iluminando las caras de los personajes protagonistas de la narración, hasta que finalmente se abre un lucernario en el techo que simula una piedra a modo de calendario solar maya que ilumina toda la escena.

se trata de una sala cilíndrica en la que se entra totalmente a oscuras y a través de megafonía comienza a narrarse la historia del chocolate, a la vez que se van encendiendo unos y otros focos que van iluminando las caras de los personajes protagonistas de la narración, hasta que finalmente se abre un lucernario en el techo que simula una piedra a modo de calendario solar maya que ilumina toda la escena. Sala ingredientes: en estas dependencias se habla de los ingredientes del chocolate, con un montaje de 10 metros de largo que recuerda a los belenes, en el que con figuras de barro de 40 centímetros representan una selva de cacaoteros y se ve gráficamente cómo es la recolección y el beneficio del cacao.

en estas dependencias se habla de los ingredientes del chocolate, con un montaje de 10 metros de largo que recuerda a los belenes, en el que con figuras de barro de 40 centímetros representan una selva de cacaoteros y se ve gráficamente cómo es la recolección y el beneficio del cacao. Sala utensilios: en esta estancia se pueden ver decenas de útiles que sirvieron para elaborar el chocolate desde el Siglo XVII al XX. También están aquí contenidas piñas de cacao auténticas y las habas de cacao, junto con el primer libro que se publicó en el lenguaje «IDO» (un libro catálogo de 1914 de chocolate Tobler), en un intento de hacer un lenguaje universal con este producto.

en esta estancia se pueden ver decenas de útiles que sirvieron para elaborar el chocolate desde el Siglo XVII al XX. También están aquí contenidas piñas de cacao auténticas y las habas de cacao, junto con el primer libro que se publicó en el lenguaje «IDO» (un libro catálogo de 1914 de chocolate Tobler), en un intento de hacer un lenguaje universal con este producto. Sala moldes: esta sala recoge colecciones de moldes de barro, hierro y cobre para hacer figuras de chocolate. Destacando en ella los catálogos de la casa alemana Anton Reiche de Dresde con miles de figuras.

esta sala recoge colecciones de moldes de barro, hierro y cobre para hacer figuras de chocolate. Destacando en ella los catálogos de la casa alemana Anton Reiche de Dresde con miles de figuras. Sala de artes gráficas: en la dependencia de artes gráficas se comienza mostrando una máquina de 1858 de litografía para explicar como se hacían las impresiones con piedras y se exponen las primeras litografías del mundo de la casa francesa «Au Bon Marche», los primeros cromos de chocolate del mundo, de la casa francesa Poulain, junto con cientos de cromos de toda Europa entre los que sobresalen los que se confeccionaban en las litografías de Berlín.

en la dependencia de artes gráficas se comienza mostrando una máquina de 1858 de litografía para explicar como se hacían las impresiones con piedras y se exponen las primeras litografías del mundo de la casa francesa «Au Bon Marche», los primeros cromos de chocolate del mundo, de la casa francesa Poulain, junto con cientos de cromos de toda Europa entre los que sobresalen los que se confeccionaban en las litografías de Berlín. Sala de vajillas: en Chocomundo agrupan por materiales una increíble colección de chocolateras, desde hierro y cobre (de España, Austria e Inglaterra) hasta porcelana (de Alemania, Francia, Austria y España) y plata (destacando una del siglo XVIII con rocallas de una marquesa francesa y una mancerina española). La exposición muestra, además, un módulo de tazas, mancerinas y jícaras, destacando un recipiente de cristal de Murano, en el que las familias nobles de Venecia se lavaban las manos después de comer carne o pescado y antes de pasar a los postres, o las tazas bigoteras alemanas para no mancharse los poblados bigotes al tomar chocolate.

en Chocomundo agrupan por materiales una increíble colección de chocolateras, desde hierro y cobre (de España, Austria e Inglaterra) hasta porcelana (de Alemania, Francia, Austria y España) y plata (destacando una del siglo XVIII con rocallas de una marquesa francesa y una mancerina española). La exposición muestra, además, un módulo de tazas, mancerinas y jícaras, destacando un recipiente de cristal de Murano, en el que las familias nobles de Venecia se lavaban las manos después de comer carne o pescado y antes de pasar a los postres, o las tazas bigoteras alemanas para no mancharse los poblados bigotes al tomar chocolate. Sala de envases: en ella está expuesta una colección de envases de chocolate, entre los que destacan uno de 1820 francés pintado sobre cristal al revés y con un mecanismo que hace actuar un teatro al girar su tapa. También se podrá ver una caja de bombones suiza que se hizo para la boda de la reina de Inglaterra, o una caja metálica con forma de transatlántico para conmemorar la botadura del «Normandía».

en ella está expuesta una colección de envases de chocolate, entre los que destacan uno de 1820 francés pintado sobre cristal al revés y con un mecanismo que hace actuar un teatro al girar su tapa. También se podrá ver una caja de bombones suiza que se hizo para la boda de la reina de Inglaterra, o una caja metálica con forma de transatlántico para conmemorar la botadura del «Normandía». Sala de publicidad: en esta dependencia del Museo Chocomundo exponen cientos de objetos publicitarios con los que los fabricantes de chocolate obsequiaban a sus clientes para fidelizarlos. Destacan las huchas alemanas de chocolate Stollwerck junto a calendarios, álbumes, ceniceros, pitilleras, estereoscopios o caleidoscopios, etc.

Al final de la visita, invitan a los presentes a que prueben sus especialidades chocolateras y se relajen en el mejor ambiente en la cafetería y tienda.

Visitas a Chocomundo

Las visitas a Chocomundo se hacen con la compañía de un guía que va explicando las diferentes etapas de la elaboración del cacao a lo largo del recorrido del museo. En todas las visitas se podrá disfrutar, además, de una taza de chocolate caliente con dulces. El precio de la entrada general (a partir de 14 años) es de 9 euros, mientras que los niños y niñas menores de tres años pueden acceder gratis. Los tickets para pequeños de 4 a 13 años tienen un coste de 7 euros por persona y deben ir acompañados en todo momento de sus padres o de un adulto que se responsabilice de ellos.