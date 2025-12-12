Ruta por los belenes vivientes que no puedes perderte esta Navidad en Sevilla: son pura magia y tradición

Los belenes vivientes se han consolidado como uno de los atractivos turísticos más singulares de muchos pueblos de Sevilla y de otros lugares de Andalucía durante la temporada navideña. A diferencia de las representaciones estáticas, estas puestas en escena involucran a vecinos y vecinas de las diferentes localidades y barrios sevillanos así como a voluntarios que encarnan a personajes tradicionales y que recrean diferentes escenas del nacimiento de Jesús.

De esta manera, durante las semanas previas a la llegada de la Navidad, son varios los pueblos y parroquias que acogen este tipo de representaciones ayudando a fomentar el turismo de la zona y creando en sus iglesias, calles y plazas un escenario mágico que merece la pena visitar.

En Sevilla existen algunos belenes vivientes que con el paso de los años han adquirido mucha fama, como el de Sanlúcar La Mayor, pero este no es el único que se celebra en el mes de diciembre. Desde Vivir en Sevilla hacemos un recorrido por algunos de estos Nacimientos que se extienden tanto por la capital como por la provincia:

Belén viviente de Sanlúcar La Mayor

Con más de 400 figurantes, el de Sanlúcar se ha convertido en el belén viviente más grande de Andalucía. Dada la afluencia de público que acude a verlo se celebra a lo largo de una semana, por lo que se podrá visitar hasta el 14 de diciembre con entrada previa. Este Nacimiento está ubicado en el conjunto histórico de la iglesia de San Pedro y sus murallas almohades, originarias del siglo XII.

Parte de las escenas, como la vida en la Corte de Herodes, el Tribunal del Sanedrín, el campamento Romano o las cárceles, se ubican en la iglesia y su patio de naranjos, mientras que el resto de las escenas, como el mercado, el pueblo, los huertos, la escena de la aparición del ángel, o el propio establo, se encuentran en el recinto amurallado, justo al filo de la cornisa del Aljarafe, al pie de la garganta más profunda de la cárcava de Sanlúcar la Mayor, desde donde se divisa la vega del Guadiamar.

Belén viviente de Santiponce

El belén viviente y nazareno de Santiponce es uno de los más populares de la provincia de Sevilla. En esta ocasión se celebrará los días 20 y 21 de diciembre. Situado en el cerro que domina el Teatro Romano de Itálica, sus visitantes, mayores y pequeños, podrán vivir una experiencia inmersiva, conmovedora e inolvidable, descubrir los oficios y el modo de vida de la época, y disfrutar de un nacimiento vivo, en el que los participantes interactúan con el visitante. La recreación cuenta con más de 250 figurantes, palacios, puentes, ríos y cascadas, todo con un gran realismo. A ello se une una gran variedad de animales, utensilios, herramientas de antaño y artículos domésticos.

Belén viviente del Castillo de las Guardas

El belén viviente del Castillo de las Guardas se celebra del 6 al 28 de diciembre de 2025. Gracias a su enclave en el Mirador del Castillo, este Nacimiento se integra de manera única con las casas del pueblo, haciéndolas partícipes del recorrido y fusionándose con el paisaje de dehesa que rodea a la localidad.

La escenografía se divide en tres partes: la era, el pueblo de Nazaret y Belén. Serán el río y el huerto otros puntos clave, donde pescadores y lavanderas recrearán escenas cotidianas de la época y donde se explicará la tradición local sobre la siembra. Justo al lado se encontrará la zona dedicada a la ganadería, en la que comenzarán algunas de las sorpresas más esperadas de este año.

Belén viviente de Alcalá de Guadaíra

El domingo, 21 de diciembre, tendrá lugar la celebración del belén viviente del castillo de Alcalá de Guadaíra, una cita única y mágica en la provincia de Sevilla que se podrá disfrutar entre las 12:00 y las 16:00 horas y que contará con la actuación de las Hermanas Villaú a las 13:00 horas.

También en Alcalá de Guadaíra, del 20 al 22 de diciembre la obra social Oleum Arte acogerá otro belén viviente que se desarrollará entre las 17:00 y las 22:00 horas. Una experiencia única y emocionante para sumergirse en la atmósfera de una plaza de Belén en los tiempos de Jesús. Un espectáculo en el que los personajes cobran vida y narran la primera Navidad.

Otros belenes vivientes repartidos por Sevilla