Concierto navideño solidario y paella en una de las terrazas más famosas de Sevilla con vistas al Guadalquivir: fecha y entradas

El próximo domingo, 14 de diciembre, la terraza Puerto de Cuba Café del Río, ubicada en el Muelle de las Delicias, acogerá un concierto navideño solidario organizada por la Fundación Lamaignere y el Grupo Puerto de Cuba La Raza en beneficio de la Fundación Psicopediatría de Sevilla, que vela por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.

La jornada comenzará a partir de las 13:00 horas, momento en el que podrá degustarse una excelente paella que vendrá acompañada de un concierto del Coro Rociero Estampas del Sur, quienes le darán un tono alegre y navideño a una tarde festiva y solidaria. La entrada en concepto de donación tendrá un precio de 10 euros y en ella estará incluida tanto la paella como una bebida por persona. La recaudación se destinará a la Fundación Psicopedriatía de Sevilla, con la idea de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual que acuden a los colegios, residencia y centros de día de los que dispone la asociación, cuya sede está en la Calle Ilustración, 2 de Sevilla.

Este concierto navideño supone un magnífico plan de domingo con el que además de disfrutar de la paella y de un coro de voces increíbles se estará contribuyendo a una causa muy especial con motivo de la Navidad. Todo ello en un ambiente inmejorable a la orilla del río Guadalquivir. Durante el evento también se celebrará un sorteo extraordinario de objetos donados por colaboradores como Real Betis, Sevilla FC, Scalpers, Spagnolo, Instituto Español, Bodegas Góngora y muchos más.

Fundación Lamaignere es un proyecto que nace en 2017 con la misión de potenciar la formación del sector, ofrecer un programa de becas internacionales, cooperación y obras sociales más humildes a través de galas benéficas, torneos de golf o conciertos en lugares emblemáticos. Una de ellas es la organización de este concierto navideño, de la mano del Grupo Puerto de Cuba La Raza, una sociedad que gestiona otros establecimientos clásicos y emblemáticos de la hostelería y el ocio de la hispalense, además de Puerto de Cuba Café del Rio, como Puerto de Cuba, Restaurante Ispal, Taberna Entrecárceles, Bar Casa EME, La Placita de San Bernardo, La Hostería del Prado y La Raza Puerto Catering, así como Bar Citroën y La Quinta del Sordo, de próxima apertura.