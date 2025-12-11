Este pueblo de Sevilla se transforma en la aldea de Papá Noel con un bosque encantado, elfos y hasta un Grinch

Este fin de semana, durante los días 11, 12, 13 y 14 de diciembre (de jueves a domingo), el municipio sevillano de La Algaba celebrará la Navidad con Nivaria, un parque temático que se instalará en la localidad a lo largo de cuatro jornadas en el que recreará la casa de Papá Noel con un bosque encantado y muchos personajes que animarán la escena.

En la cita aparecerán seres como elfos, duendes, el sabio mago Zort, la valiente Cazadora de Estrellas, los mágicos Reyes Nivarianos, el propio Papá Noel y hasta el Grinch. La instalación contará con más de 5.000 metros cuadrados de diversión y entretenimiento para todos los públicos.

La gran aventura Nivariana

Nivaria será un espacio lleno de luces, música y alegría para toda la familia. Durante cuatro días el parque se transformará en un mundo encantado donde los sueños, la diversión y el espíritu festivo se encuentran. Para ello, al entrar en las instalaciones cada niño y niña recibirá su propia Nivariana, un pergamino mágico de aventuras.

Este pergamino será su guía durante toda la visita: en él deberán sellar cada lugar importante que visiten: el Mago Zort, la Casa de Papá Noel, Sanna la cazadora de estrellas, El Gran Sabio y Los Reyes de Nivaria. Cuando los pequeños aventureros consigan todos los sellos, el Gran Sabio les otorgará su nombre Nivariano y la piedra de poder. Se adentrarán en el Reino de Nivaria donde los Reyes les esperarán para la gran coronación.

Cada niño podrá guardar su Nivariana como recuerdo y su piedra de poder se convertirá en un tesoro mágico que les recordará que la bondad, la ilusión y la alegría son las fuerzas más poderosas de la Navidad.

Qué encontrarás en Nivaria

Nivaria contará con una extensa zona de juegos para público de diferentes edades así como zonas en las que se podrá disfrutar de espectáculos en vivo, cuentacuentos y talleres creativos para los más pequeños. Además, también dispondrá de una zona gastronómica con productos típicos de esta época del año. Habrá deliciosos chocolates calientes, buñuelos, churros, castañas asadas y food trucks con opciones dulces y saladas para todos los gustos.

Como viene siendo habitual, en sus miles de metros cuadrados contarán con un mágico mercado navideño con luces, donde artesanos locales ofrecerán productos únicos como adornos hechos a mano, regalos personalizados y juguetes artesanales, por lo que se trata de una ocasión perfecta para apoyar el comercio local.

En otro rincón del parque, entre árboles nevados y luces verdes, vive el divertido y gruñón Grinch. Allí recibe a los visitantes con su característico humor, cuenta sus travesuras y demuestra que, aunque intente robar la Navidad, en Nivaria hasta su corazón se derrite. Una experiencia llena de risas, perfecta para toda la familia. Los más pequeños también podrán entregar sus cartas a Papa Noel en persona y tomarse una foto inolvidable con él.

Horario y venta de entradas

Nivaria abrirá sus puertas al público el jueves, 11 de diciembre y permanecerá instalado hasta el próximo domingo, día 14. El horario de las sucesivas jornadas es el siguiente:

Jueves, 11 de diciembre: de 18:00 a 23:00 horas.

Viernes, 12 de diciembre: de 17:00 a 23:00 horas (último acceso a las 21:00 horas)

Sábado, 13 de diciembre: de 17:00 a 23:00 horas (último acceso a las 21:00 horas)

Domingo, 14 de diciembre: de 17:00 a 23:00 horas (último acceso a las 21:00 horas)

El parque navideño estará instalado en el municipio de La Algaba, en la zona de la Plaza de España, calle Sevilla, calle Torre, calle Pilar García, calle Párroco Luciano, calle Alberto Lista y calle Cervantes.

Para poder acceder a las instalaciones de Nivaria es necesario acudir con tiempo a las taquillas que hay instaladas en su exterior, ya que la venta online de estos tickets finalizó hace algunos días y solo están disponibles los pases que se adquieren presencialmente en el parque, antes de completar el aforo. La entrada para los niños y niñas de menos de dos años de edad es gratuita. Para mayor comodidad, el parque contará con una amplia zona de aparcamiento, con acceso señalizado totalmente gratuito.

Miles de luces, villancicos, figuras luminosas y una decoración mágica convertirán el parque en un cuento de invierno en el que cada rincón estará diseñado para crear momentos únicos y fotografías espectaculares esta Navidad.