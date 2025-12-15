Eligen este mercado navideño de Sevilla como uno de los mejores de España: Artesanía, creatividad y mucha magia

Los mercados navideños constituyen una de las tradiciones más arraigadas al mes de diciembre en Europa. Con orígenes que se remontan a la Edad Media, estos espacios han ido adquiriendo con el paso de los años un carácter festivo en el que ya no solo hay compraventa de figuras y adornos navideños, sino que estos se intercalan con luces, música, aromas de especias e incienso. Cada mercado refleja la identidad de su lugar de origen, desde la artesanía local hasta la gastronomía típica, convirtiéndose en un escaparate de la cultura popular de cada ciudad.

En Sevilla, al igual que en otras muchas ciudades de España y de otros países de Europa, existen varios mercados navideños que se instalan en la capital a lo largo del mes de diciembre y que llenan de magia e ilusión las calles en las que están. Ferias como la del Belén en la Avenida de la Constitución o Setalandia, en las Setas de la Encarnación, son algunos de ellos.

En esta ocasión la empresa Sixt, líder en servicios de movilidad y especializada en alquiler de coches premium, ha elaborado una lista con los mejores mercados navideños de España y uno de ellos se encuentra en la hispalense: la Feria de Artesanía Creativa de Navidad, un evento que este año tiene lugar entre el 5 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026 y que estará instalado en los Jardines del Cristina.

Tal y como explican en la página web de Sixt, "el mercadillo navideño de artesanía es uno de los más populares de Sevilla". En él se pueden encontrar desde artículos para adornar la casa durante estas fechas hasta marroquinería, alfarería y joyería u objetos de madera, cerámica y vidrio. "Este mercadillo es el perfecto lugar para pasear con la familia, tomar algo y llevarse un detalle o regalo navideño de recuerdo", concluyen en su ranking, en el que también han incluido los mercados navideños de Zaragoza, Madrid y Barcelona.

El mercado de Artesanía Creativa en Sevilla se podrá visitar hasta el próximo 5 de enero, todos los días, de lunes a domingo, en horario de 11:00 a 15:00 horas, y de 17:00 a 21:00 horas. Los días 25 de diciembre y 1 de enero el mercado permanecerá cerrado. En esta edición habrá más de 50 artesanos y artesanas repartidas en diferentes puestos en los que se podrán adquirir piezas únicas, regalos originales y el encanto de lo hecho a mano.