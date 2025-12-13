Los Goonies, Cinema Paradiso o Una Odisea en el Espacio: El cine Cervantes despide el año con una programación para los más nostálgicos

El Cine Cervantes de Sevilla se prepara para despedir el año ofreciendo un programa excepcional que reúne clásicos inmortales, estrenos esperados, documentales de raíz andaluza y eventos especiales que harán de diciembre un mes inolvidable para los amantes del séptimo arte.

Una programación para los más nostálgicos

A lo largo de estas semanas, este mítico cine sevillano arrancará con una selección de clásicos ochenteros que marcaron a toda una generación, como Los Goonies o E.T. el extraterrestre, títulos que vuelven al Cervantes para que el público los disfrute como merecen: en pantalla grande. A esta celebración del cine popular se suma el concierto de la artista estadounidense Christina Aguilera, grabado en París, una oportunidad única de vivir un espectáculo musical de primer nivel en uno de los escenarios cinematográficos más emblemáticos del mundo.

Durante el mes también se proyectarán obras maestras que forman parte de la historia del cine y cuyas entradas ya están disponibles como son:

Con la muerte en los talones

2001: Una odisea en el espacio

Cinema Paradiso

Y para completar este trío de Ases, a la programación se añade La gran familia, un emblema del mejor cine español y un título profundamente arraigado en la memoria colectiva. El documental tendrá también un espacio destacado con dos producciones de gran interés cultural y presentados por su director Paco Ortiz:

• Aníbal, el arquitecto de Sevilla

• Antonio, el bailarín de España

En cuanto a los estrenos navideños, el Cervantes acogerá dos de las propuestas más esperadas de la temporada: El Rey de Reyes y Avatar: Fuego y Ceniza, que llegarán para conquistar al público familiar y a los amantes de los grandes universos cinematográficos. No faltarán tampoco las citas especiales. Tras el éxito del maratón de Los Compadres celebrado hace un par de años, este diciembre volverán a contar con la presencia de Alfonso Sánchez y Alberto López en una velada llena de humor y sorpresas que promete repetir aquel lleno absoluto. Y como broche final, el Cervantes cerrará el año con un clásico ya imprescindible de estas fechas: el Concierto de Fin de Año de la Filarmónica de Berlín, una tradición que conecta al público con uno de los momentos musicales más prestigiosos del mundo.

Unión Cine Ciudad continúa trabajando para ofrecer una programación diversa, cuidada y capaz de reunir a espectadores de todos los gustos, llenando la pantalla del Cervantes de buen cine, grandes eventos y cultura en mayúsculas. Desde esta entidad quieren agradecer al público que los ha acompañado durante todo este año y han mantenido viva la magia del cine en la sala.