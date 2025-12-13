Talleres y actividades para toda la familia esta Navidad en el espacio CaixaForum de Sevilla: toda la programación

Esta Navidad, del 20 de diciembre al 7 de enero, el espacio CaixaForum de Sevilla albergará multitud de talleres y actividades para todos los públicos con los que se podrá disfrutar, aprender y divertirse en familia. En total son 17 las actividades que este centro ha organizado con motivo de las fiestas y con el fin de que, especialmente los más pequeños puedan disfrutar de sus vacaciones aprendiendo y divirtiéndose en las instalaciones ubicadas en Torre Sevilla.

Programación completa

Exposición La ciencia de Pixar

Visita esta exposición interactiva y descubre los complejos procesos creativos que han hecho posible la creación de algunos de los personajes animados más célebres: Buzz Lightyear, Dory, Mike y Sully… Entrada general a 6 euros y gratis para los menores de 16 años.

Visita en familia: Los secretos de Pixar

¿Cómo se hace una película de animación? ¿Cuánto se tarda en hacer una de estas películas? ¿Qué profesionales intervienen en su realización? En esta visita en familia responderemos a estas y muchas otras preguntas. Mediante materiales físicos, dinámicas por equipos y elementos interactivos inspirados en algunas de las películas más conocidas de Pixar, podremos comprender el proceso de realización de las películas de animación. Los días 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, a las 11 y 16.30 h, con motivo del Especial Navidad. Entradas a 4 euros.

Taller Historias animadas

¿Te gustaría descubrir los secretos que se esconden tras las películas de animación? En esta visita participativa a la exposición podrás comprender el proceso de realización de este tipo de producciones con la ayuda de elementos interactivos y recreaciones de los personajes más conocidos de las películas de Pixar. Tras la visita, en el espacio taller, realizaremos un pequeño clip de animación. Nos centraremos en la creación de historias e inventaremos y animaremos una breve y cómica historia a partir de parámetros definidos por azar… pero ¡todo juego tiene unas reglas! Días 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, y 2, 3, 4, 5 y 7 de enero, con motivo del Especial Navidad. Entradas a 4 euros.

Exposición Fuera de marco: Obras de Rineke Dijkstra y Philippe Parreno

Dos obras audiovisuales de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación ”la Caixa” interpretan las pinturas negras de Goya y La ronda de noche de Rembrandt. Rineke Dijkstra y Philippe Parreno ofrecen una aproximación distinta a estas obras. Entradas a 6 euros.

Visita comentada: Fuera de marco

La exposición “Fuera de marco. Obras de Rineke Dijkstra y Philippe Parreno” plantea un diálogo entre la obra de la artista alemana Rineke Dijkstra y la del artista francés Philippe Parreno. A través del lenguaje cinematográfico y la de la video instalación, ambos artistas proponen una reflexión sobre la figura del espectador y la aparición de las obras de arte. Día 6 de enero. Entradas a 4 euros.

Proyección La gran navidad de los animales

Presentamos cinco historias encantadoras donde la magia navideña cobra vida. Sumérgete en estos cuentos conmovedores y modernos donde los animales, rebosando de alegría y generosidad, se embarcan en viajes fascinantes desde Francia hasta Japón, pasando por el norte lejano y sus auroras boreales. Cada cuento es una aventura fantástica llena de encanto y risas que refleja la belleza del invierno. ¡Deja que la poesía te cautive y te transporte a un mundo donde la magia navideña no tiene límites!

Al principio de cada sesión del ciclo La Navidad del pequeño cinéfilo, el equipo educativo de CaixaForum presenta la película proporcionando las claves básicas para interpretarla y disfrutarla, e invita al público asistente a un debate en familia posterior a la proyección. Viernes, 26 de diciembre. Entradas a 5 euros.

Proyección El muñeco de nieve

Una sesión de homenaje a la productora de animación Lupus Films, que recupera dos de los primeros mediometrajes protagonizados por el pequeño Billy y su mágico muñeco de nieve. Estos dos personajes, nacidos de la imaginación del escritor Raymond Briggs, nos harán vivir aventuras increíbles. Martes, 30 de diciembre. Entradas a 5 euros.

Proyección Nieve y los árboles mágicos

Unidas por una temática en torno a la naturaleza y los árboles, y por la riqueza poética de sus imágenes y de su grafismo, este cuarteto de historias nos hará sonreír con su ternura y nos hará reflexionar en cuando las cosas o las personas cambian de papeles. Sus mundos, poblados por bichos, naturaleza y personajes entrañables, constituyen cuatro cuentos inolvidables sobre el ingenio, la amistad, el respeto y la alegría de vivir con la naturaleza. Entradas a 5 euros. Viernes, 3 de enero.

Proyección Pat y Mat en invierno

Pat y Mat son conocidos por su talento para afrontar infinitos retos, tanto rurales como cosmopolitas. A menudo, su ingenio los lleva a una solución inesperada, pero siempre eficaz. Este nuevo programa los pondrá a prueba, una vez más, mientras el frío invernal y un espeso manto de nieve caen sobre sus casas adosadas. ¡Es una auténtica alegría verlos en este entorno tan juguetón y lleno de sorpresas! Entradas a 5 euros. Sábado, 4 de enero

Taller La orquesta de cartón

La orquesta de cartón es un taller creado por la artista Mònica Rikic, autora de obras tan fascinantes como La máquina que juega sola. En esta actividad, nos propone llevar a la práctica los elementos clave de su trabajo: el arte, la electrónica y el juego. Con materiales básicos y elementos electrónicos haremos un juego singular, una obra de arte insospechada y una orquesta irrepetible. Días 22 y 23 de diciembre.

Taller Luz de invierno

En este taller, crearemos adornos especiales utilizando diferentes materiales para capturar la luz y dejarla entrar en nuestro hogar. Actividad con entrada libre siempre que el aforo lo permita. Días 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre.

Taller Retos de ciencia

Divididos en pequeños grupos para resolver los enigmas planteados, los participantes necesitarán buenas dosis de razonamiento, ingenio y pensamiento crítico para salir airosos. Utilizando las manos y el cerebro, indagarán, experimentarán y probarán hasta resolver las preguntas planteadas desde diferentes campos de la ciencia: experiencias relacionadas con la óptica, la electricidad, el magnetismo, la mecánica, la acústica… todo ello con materiales sencillos y fácilmente replicables en casa. Días 7, 8, 9, 20 y 21 de diciembre.

Taller Sonidos teledirigidos

En esta actividad exploraremos cómo se propaga el sonido por el espacio y por diferentes medios, mediante experimentos-artilugios para transmitir y observar las vibraciones. Días 19, 20 y 21 de diciembre. El precio de la actividad es de 4 euros.

Muestra Explora el arte del sol

“El arte del Sol” te invita a explorar la magia de la solarigrafía, la cianotipia, la antotipia y la clorotipia. Sumérgete en un viaje único donde la ciencia se fusiona con el arte para revelar imágenes que capturan la esencia misma de la luz solar. Actividad con entrada libre hasta completar aforo los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre.

Taller Yo canto en familia a la Navidad

Para darle un giro a las clásicas canciones navideñas, contarán con la gran Karol Green. Karol, experta en música góspel y espiritual, que enseñará a versionar algunos villancicos, adaptándolos a este estilo tan apropiado para la ocasión. La actividad tiene un precio de 4 euros y tendrá lugar el 27 de diciembre.

Espectáculo ¡Soy salvaje!

¡Soy salvaje! Es una historia emocionante y llena de acción que, con la ayuda de música en directo, reflexiona sobre temas como la conservación del medio ambiente, la lucha contra la contaminación y la defensa de la naturaleza. Su narrativa está inspirada en hechos reales, con personajes que luchan por sus ideales y encuentran fuerza en la solidaridad y colectividad. El precio de la actividad es de 6 euros y se podrá ver los días 28 y 29 de diciembre.