El impresionante Galeón Andalucía y la Nao Santa María atracan en Sevilla por Navidad: Así es como puedes visitar estas naves

La Fundación Nao Victoria, con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Sevilla, presenta durante estas fechas “La Navidad de los Exploradores”, una cita única para vivir la magia de las fiestas entre historias de viajes, océanos y grandes hazañas marítimas.

Del 13 de diciembre al 11 de enero, las imponentes réplicas del Galeón Andalucía y la Nao Santa María atracarán en el Muelle de las Delicias de Sevilla (terminal de cruceros), transformando la ribera del Guadalquivir en un auténtico puerto de exploradores.

Dos naves legendarias

En este caso serán el galeón Andalucía y la nao Santa María las dos naves que se podrán visitar durante el mes de diciembre y parte de enero en aguas sevillanas. Ambos fueron barcos que protagonizaron las rutas comerciales y culturales que durante más de tres siglos (XVI- XVIII) unieron España con América y Filipinas a través de las llamadas flotas de Indias. Esta fue la ruta marítima más larga en duración y en recorrido de la historia de la navegación.

Galeón Andalucía

El galeón Andalucía es una réplica de esta nave española original del siglo XVII. Fue construido entre los años 2009 y 2010 por la Fundación Nao Victoria, bajo el diseño y dirección de Ignacio Fernández Vial, en los astilleros de Punta Umbría (Huelva) y botado el 30 de noviembre de 2010.

Entre 2010 y 2016 ha navegado más de 48.000 millas náuticas por los grandes océanos y mares del mundo haciendo escala en puertos de los cuatro continentes del planeta, participando en diversos proyectos culturales. Ha surcado el océano Pacífico y el Índico, cruzado el Atlántico y navegado por el Mediterráneo, mar Rojo, mar de la China, mar Egeo, Bósforo y el mar Caribe. Ha visitado más de cien puertos de todo el mundo abriendo sus cubiertas a público.

Nao Santa María

En el año 2018 la Fundación Nao Victoria asumió un nuevo reto: la construcción a escala real de la réplica de la Nao Santa María, el más célebre navío de la historia de los Descubrimientos. Esta embarcación se construyó en el marco de la celebración de 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos, gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Huelva y de la Fundación Cajasol en los astilleros Varaderos Palmás de Punta Umbría (Huelva)

En la construcción de la nave participaron cerca de un centenar de profesionales de diversas disciplinas: carpinteros de ribera, rederos, cordeleros y otros artesanos de la mar, junto a historiadores e ingenieros, que trabajaron en la planificación de los primeros planos de la réplica, y el diseño de las formas y medidas del barco. Tras catorce meses de intensos trabajos, la Nao Santa María fue botada el 16 de marzo de 2018 y desde entonces hasta ahora, la nave ha participado en importantes giras, recorriendo numerosos puertos de todo el mundo y recibiendo una excelente acogida de público y medios de comunicación.

Nao Santa María / fundacionnaovictoria.org

Fecha, horarios y entradas

Durante la actividad, organizada por la Fundación Nao Victoria, se podrá subir a bordo de ambos barcos y descubrir cómo era la vida y la navegación en los grandes viajes que unieron España con el resto del mundo. Los asistentes tendrán la oportunidad de recorrer sus cubiertas y bodegas, conocer de cerca sus impresionantes mástiles, cartas de navegación y cañones y contemplar la exposición que contiene a bordo y conocer las rutas que cambiaron la historia.

Los barcos se encuentran atracados en el Muelle de las Delicias de Sevilla, en la terminal de cruceros. Ambos se podrán visitar entre el 13 de diciembre y el 11 de enero, en horario de 10:00 a 18:30 horas. Los precios de las entradas son los siguientes:

Entrada regular (mayores de 10 años) : 15 €

: Entrada infantil (de 5 a 10 años) : 7 €

: Entrada familiar (2 adultos y hasta 3 niños) : 37 €

: Menores de 5 años: gratis, siempre acompañados de un adulto.

Los tickets de acceso se pueden comprar directamente en el muelle o a través de internet, en la página de Vela Cuadra Producciones.