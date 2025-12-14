El famoso juego 'El suelo es lava' llega a Sevilla en tamaño real: se ha convertido en el plan más divertido de la Navidad

La capital hispalense acaba de inaugurar la experiencia Arcade XP con el conocido juego The floor is lava (El suelo es lava en español) que consiste en evitar pisar la superficie del suelo utilizando para ello cualquier objeto o mobiliario que haya en la habitación. Con una adaptación hecha a base de un juego de luces, esta versión en tamaño real en la que los concursantes se convierten en peones dentro de una sala promete ser uno de los atractivos más divertidos de esta Navidad en Sevilla.

En Arcade XP, además de disfrutar del juego con un grupo de amigos o en pareja, los asistentes también desarrollan su agilidad, coordinación y resistencia, ya que implica movimiento constante y la necesidad de reaccionar rápidamente. Además, el set fomenta colaboración y la resolución de problemas en equipo, a la par que libera el estrés, por lo que se convierte en un plan genial para hacer con amigos, familia, compañeros de trabajo o en pareja.

En qué consiste

La dinámica es sencilla, pero adictiva: este juego consiste en ir recorriendo las casillas que se iluminan en el suelo, todo ello en el interior de una habitación cerrada en la que hay más participantes (conocidos y familiares). Estas casillas se van iluminando y apagando cada vez más rápido, por lo que hay que ser rápido para no quedarse fuera de ellas y pisar "la lava".

Arcade XP El suelo es lava es una experiencia ideal para niños, adolescentes y adultos con ganas de moverse y divertirse. La partida completa tiene una duración de 50 minutos en los que se atraviesa por diferentes fases.

Quienes estén dentro de la sala tendrán libertad absoluta para cambiar de juego todas las veces que quieran. Estos se podrán alternar en una tablet que dan a los concursantes nada más entrar a la habitación. Esta cuenta con tres dinámicas diferentes: La Carrera; Battle Royale y El Escáner. La edad mínima para participar es de 7 años.

Tarifas de Arcade XP

El Suelo es lava está pensado para que en la sala puedan entrar de 2 a 8 personas durante un tiempo de 50 minutos. Para poder acceder a la habitación es necesario hacer una reserva a través de su página web. Los precios varían según el número de personas que quieran jugar. De esta manera, la opción más económica es de 18 euros por persona, en el caso de que sean 8 miembros, y la más cara es la de 35 euros por persona, en caso de que se trate de una pareja.

Detrás de Arcade XP se encuentra Experiencity, una agencia de experiencias especializada en ofrecer a sus clientes una serie de desafíos y retos de carácter lúdico. Tras sus inicios en la capital madrileña en el año 2019, en 2024 dieron el salto a Andalucía con Arcade XP. El local en Sevilla se encuentra en la calle Párroco Antonio Gómez Villalobos, número 3.