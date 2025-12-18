Este pueblo a 20 minutos de Sevilla acogerá un increíble espectáculo gratuito con mucha magia la próxima semana

La Rinconada abre sus puertas a uno de los proyectos escénicos más singulares y reconocidos del panorama internacional. Les Irréels, creación de la compañía francesa Créature, bajo la dirección artística de Lou Broquin, llegará a la Hacienda Santa Cruz del 26 al 30 de diciembre, de 17.00 a 21.00 horas, con entrada gratuita -previa reserva de invitación- gracias a la programación navideña impulsada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de La Rinconada.

La propuesta forma parte de Estación de las Letras que finaliza este año con este Festival de las Buenas Letras, que ya trajo la poesía hecha música de El Jose y Javier Ruibal, y ahora acoge a la compañía francesa. Una cita que ha logrado hacerse un hueco entre los grandes eventos apoyados por la Diputación de Sevilla, consolidando al municipio como un enclave que apuesta por las artes escénicas contemporáneas y las experiencias culturales innovadoras.

Sobre Les Irréels

Pensado para todos los públicos y concebido como una experiencia inmersiva más que como un espectáculo al uso, Les Irréels despliega un pequeño poblado compuesto por ocho cabañas y ocho personajes: criaturas híbridas, mitad humanas mitad animales, que habitan mundos visuales singulares.

Cada una de ellas trabaja sobre emociones, recuerdos o estados del ser: desde quienes zurcen corazones hasta quienes calman la tristeza, despiertan la infancia dormida o reparan memorias. Todo ello, sustentado únicamente en la potencia de la presencia, los gestos y un imaginario plástico hipnótico.

Así, en La Rinconada los espectadores podrán encontrarse con el Soñador de Amigos Imaginarios, la Tejedora de Lazos, la Arrulladora de Infancia, la Bordadora de Amores, la Trazadora de Caminos, la Calentadora de Inviernos, el Cazador de Terrores y la Zurcidora de Corazones.

No se trata de un espectáculo tradicional. Lou Broquin, creadora y directora, concibe este universo como un paréntesis en el ritmo cotidiano: un espacio para detenerse, observar y dejarse emocionar en silencio. El público entra, sale, se detiene, observa o se deja arrastrar por la quietud magnética de unas criaturas que realizan acciones lentas, casi rituales, mientras la atmósfera lo envuelve todo con una poética visual abrumadora. Durante cuatro horas, los intérpretes permanecen en trance interpretativo, generando un vínculo que se sostiene sin palabras y que transforma la mirada de quien se acerca.

Instalado en la Hacienda Santa Cruz (Carretera de la Estación, 2), el campamento de Les Irréels invita al público a detenerse, explorar sin prisa y dejarse tocar por un tipo de emoción escénica que no busca lo espectacular, sino lo íntimo. Es una propuesta que transforma la experiencia navideña en una celebración de la imaginación, la memoria y la escucha silenciosa.

Las entradas podrán recogerse a partir del jueves, 18 de diciembre, a las 10.00 horas, de forma presencial en el Centro Cultural de La Villa (de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas); o bien en la página web del ayuntamiento.