El Titanic vuelve a Sevilla con una experiencia inmersiva única: podrás formar parte del baile inaugural y vivir la vida a bordo

El espacio Virtual Zone, ubicado en la avenida San Francisco Javier, en Sevilla, alojará desde diciembre y hasta el próximo mes de marzo de 2026 la experience inmersiva Titanic: Un viaje a través del tiempo, una cita única que transportará a los presentes al corazón del legendario transatlántico para descubrir sus secretos, revivir sus momentos más emblemáticos y formar parte de una travesía inolvidable.

Titanic: Un viaje a través del tiempo ofrece un viaje de realidad virtual (VR) al barco más famoso de la historia. A través de esta experiencia las personas que accedan a este espacio podrán sumergirse en los restos del naufragio tal y como descansan hoy en día, a 2,4 millas de profundidad en el océano, y viajar al año 1912 para vivir la experiencia del Titanic como un pasajero. Podrán caminar por la gran escalera, ver sus comedores, conocer a las personas que marcaron su historia, interactuando con ellos, y disfrutar de esta aventura en primera persona.

Desarrollada en colaboración con expertos de Musealia, esta extraordinaria experiencia ofrece una oportunidad única de aprender sobre una de las tragedias más conocidas de la historia, invitando a los visitantes a adentrarse en el corazón de la historia del Titanic.

Fechas, horarios y entradas

La experiencia Titanic: Un viaje a través del tiempo estará disponible en el espacio Virtual Zone de Sevilla entre los meses de diciembre de 2025 y marzo de 2026. Esta se podrá visitar todos los días de la semana con dos opciones de horario: a las 17:00 y a las 20:00 horas. Están disponibles a través de la página web de Fever.

Los precios de las entradas oscilan entre 17 euros, en el caso de los menores de edad hasta los 16 años y de las personas mayores de 65 años. La entrada general tiene un coste de 20 euros por persona. La duración aproximada de la experiencia es de una hora, siendo la inmersión de Realidad Virtual de 45 minutos. Es imprescindible llegar con 15 minutos de antelación a la hora de inicio. El máximo de personas por grupo es de ocho miembros.

Virtual Zone Sevilla, Centro de Realidad Virtual, se encuentra en la Avenida San Francisco Javier, número 9, a los pies del edificio Sevilla 2 (frente a la taberna Blanco Martín). Por motivos de seguridad, esta experiencia no está recomendada para mujeres embarazadas ni para menores de 8 años.