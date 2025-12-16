El Carnaval de Cádiz llega a Sevilla con un cartelazo increíble: fecha, ubicación y entradas

'El Batallón Rebaná, vida y obra de Manolo Santander' en una edición pasada de El Falla en Sevilla

El Auditorio FIBES, Palacio de Exposiciones y Congresos, acogerá el próximo mes de marzo la XIII edición de El Falla en Sevilla, una cita con la que el carnaval volverá a brillar en la hispalense que tendrá lugar los días 6 y 7 de marzo de 2026. El certamen, consolidado como el festival carnavalesco con mayor prestigio y asistencia de público de cuantos se celebran en España después del COAC de Cádiz, reunirá a algunas de las agrupaciones más aclamadas del momento.

Para esta nueva edición, la organización ha confeccionado un cartel excepcional, compuesto por comparsas y chirigotas que han cosechado el favor del público y de la crítica en los últimos años. El objetivo con este espectáculo no es otro que ofrecer seis horas de carnaval de primer nivel en cada una de las funciones programadas.

Entre los protagonistas de El Falla en Sevilla 2026 destacan:

• La comparsa de Jesús Bienvenido, “DSAS3”, antiguos “Las Ratas” (1º Premio COAC 2025).

• La comparsa de Miguel Ángel García Argüez “el Chapa” y Raúl Cabrera, “El Desguace”, antiguos “La Tribu” (Finalista COAC 2025).

• La chirigota del Yuyu, “Los que van a coger papas”, antiguos “Los James Bond que da gloria verlos” (3º Premio COAC 2025), con la esperada vuelta de José Guerrero tras 14 años de ausencia.

• La chirigota de Écija, “Nos hemos venío arriba”, antiguos “Al cielo con él” (Premio Cajonazo 2025), una de las grandes revelaciones de la pasada edición.

• Y la chirigota del Bizcocho, “¡¡¡Sssshhh!!!”, antiguos “Los Hermanos del Buen Fin” (Semifinalistas COAC 2025), que competirá nuevamente entre las grandes de la modalidad.

El evento contará, además, con la participación del popular humorista y “cuartetero” gaditano Manolo Morera, que pondrá la nota cómica de la noche, y con el carismático Manolo Casal como maestro de ceremonias. Las actuaciones tendrán una duración de 5:30 horas con 25 minutos de descanso.

Con más de 81.000 asistentes y más de 100 horas de carnaval en directo desde su creación, El Falla en Sevilla se ha consolidado como una cita imprescindible para los amantes del carnaval, no solo de Sevilla y su provincia, sino también para aficionados llegados de toda Andalucía y del resto de España. En sus doce ediciones anteriores se han celebrado 24 funciones y han pasado por su escenario 68 agrupaciones de los autores más destacados del carnaval gaditano.

Venta de entradas

La venta de entradas para disfrutar de este espectáculo excepcional que tendrá lugar los días 6 y 7 de marzo de 2026 ya está disponible en la página web de FIBES. Los precios de las localidades varían de 22 a 57 euros por persona, en función del lugar desde el que se quiera disfrutar del evento. Todas las personas que acudan al evento deberán hacerse con un ticket, con independencia de la edad y de so ocupan una butaca o no. Además, los menores deberán cumplimentar una autorización, también disponible en la página web de FIBES para poder acceder al recinto.

Las Personas con Movilidad Reducida (PMR) podrán acceder a los sitios habilitados en la sala, para lo que deberán ponerse en contacto con la organización a través del correo taquilla@sevillacityoffice.es