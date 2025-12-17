Creación de velas aromáticas y otros talleres en el Museo de las Ilusiones esta Navidad: fecha y entradas

El Museo de las Ilusiones de Sevilla se suma a la celebración de la Navidad de 2025 con una programación de actividades tanto para los más pequeños como para adultos que solo se podrán hacer durante los próximos días en la ciudad con motivo de las fiestas. De esta manera, el próximo martes, 23 de diciembre, este espacio organizará unos talleres navideños con los que se podrán crear decoraciones navideñas o fragancias para estas fechas.

Decoración con arcilla polimérica

El primero de los talleres que tendrán lugar el próximo 23 de diciembre será el de creación de decoración navideña con arcilla polimérica, una cita dirigida especialmente a niños y niñas junto a sus familias para que puedan crear ellos mismos los adornos que luego pondrán en el árbol de Navidad de sus casas. El taller contará con la presencia de un monitor que ayudará a cada participante en el proceso y que lo guiará, paso a paso, para fabricar su propia decoración.

El encuentro tendrá lugar en el Museo de las Ilusiones de Sevilla a las 11:30 horas, con una duración en el taller de una hora y media. El precio para cada adulto es de 15 euros, mientras que en el caso de los niños y niñas es de 12 euros, incluyéndose el material en ambos casos. Los menores de 4 años o más deberán tener su entrada. Junto al pago del taller también se podrá visitar el museo.

Creación de velas aromáticas

Ese mismo día, en horario de tarde, el Museo de las Ilusiones ofrecerá un taller para adultos dedicado a la creación de velas artesanas con aroma navideño pensado especialmente para quienes buscan una experiencia más calmada, creativa y sensorial. Tras la actividad todos los participantes podrán llevarse a casa la vela hecha enteramente por ellos, con aromas de galleta de jengibre, canela, eucalipto y otros olores propios de estas fechas. El taller estará impartido por la fundadora de Sira Velas y tanto los materiales como las herramientas están incluidas en el precio de la actividad, que es de 30 euros por persona. La duración de la misma es de dos horas y el encuentro tendrá lugar a las 19:00 horas. El pago del taller incluye una visita guiada por el museo.

El Museo de las Ilusiones de Sevilla es un espacio interactivo ubicado en el centro de Sevilla donde los asistentes pueden explorar ilusiones ópticas y tener experiencias visuales que desafían la percepción de la realidad. A diferencia de un museo tradicional con obras de arte estáticas, este lugar está diseñado para que se toque, interactúes, juegue y haya mucha diversión mientras se observan fenómenos visuales sorprendentes. El museo se encuentra en la calle San Eloy, número 28, y abre sus puertas todos los días, de 10:00 a 21:00 horas.