¿Qué día sale el Heraldo Real en 2026 y cuál será su nuevo recorrido debido a las obras en Sevilla?
El Heraldo Real recorrerá las calles del centro de la ciudad el 4 de enero con un nuevo itinerario acordado por el Ateneo de Sevilla y el Ayuntamiento
En Sevilla, el Heraldo Real es una de las figuras más conocidas de la Navidad junto a los Reyes Magos o Papá Noel. Su función es la de ser el mensajero oficial de los Reyes Magos, quien un día antes de la esperada Cabalgata, recorre las calles de la ciudad para anunciar la llegada de Sus Majestades. De manera simbólica el Heraldo Real recoge las llaves de la ciudad (que tiene el alcalde) para entregárselas a los Reyes Magos y que estos puedan entrar en todos los hogares de los niños y niñas sevillanos y repartir regalos.
Por este motivo y como cada año, su misión es despertar la ilusión infantil, recogiendo cartas y siendo un preludio mágico a la gran noche de Reyes, con un séquito propio y un recorrido que culmina en el Ayuntamiento y que siguen cientos de niños en diferentes puntos de la hispalense.
Con la llegada del 2026 y debido al corte de algunas calles del centro de la ciudad, el Ateneo de Sevilla y el Ayuntamiento han acordado nuevos itinerarios para los próximos días 4 y 5 de enero, que afectarán al recorrido del Heraldo Real (4 de enero) y de la Cabalgata de Reyes Magos (5 de enero). Este acuerdo entre ambas instituciones garantiza no solo la seguridad sino también el adecuado desarrollo de los desfiles. Los nuevos itinerarios oficiales serán los siguientes:
Itinerario de ida del Heraldo Real
- Orfila
- Javier Lasso de la Vega
- Tarifa
- Santa María de Gracia
- Campana
- Sierpes
- Sagasta
- Plaza del Salvador
- Álvarez Quintero
- Manuel Cortina
- Francisco Bruna
- Plaza de San Francisco
- Hernando Colón
- Alemanes
- Placentines
- Plaza Virgen de los Reyes
- Plaza del Triunfo
- Fray Ceferino González
- Avenida de la Constitución
- Ayuntamiento
Itinerario de vuelta del Heraldo Real
- Plaza Nueva
- Méndez Núñez
- Plaza de la Magdalena
- O’Donnell
- Campana
- Santa María de Gracia
- Tarifa
- Javier Lasso de la Vega
- Orfila
Itinerario de la Cabalgata de Reyes
- Universidad de Sevilla (C/ Palos de la Frontera)
- Glorieta de San Diego
- Avenida del Cid
- Plaza Don Juan de Austria
- Menéndez y Pelayo
- Recaredo
- María Auxiliadora
- Ronda de Capuchinos
- Muñoz León
- Resolana
- Feria
- Correduría
- Plaza de Europa
- Trajano
- Plaza del Duque de la Victoria
- Plaza de la Campana
- O’Donnell
- Plaza de la Magdalena
- Murillo
- San Pablo
- Reyes Católicos
- Puente de Isabel II
- Plaza del Altozano
- San Jacinto
- Esperanza de Triana
- República Argentina
- Plaza de Cuba
- Asunción
- Virgen de Luján
- Glorieta de las Cigarreras
- Puente de los Remedios
- Glorieta de los Marineros Voluntarios
- Paseo de las Delicias
- Avenida de Roma
- Palos de la Frontera.
