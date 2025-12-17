¿Qué día sale el Heraldo Real en 2026 y cuál será su nuevo recorrido debido a las obras en Sevilla?

En Sevilla, el Heraldo Real es una de las figuras más conocidas de la Navidad junto a los Reyes Magos o Papá Noel. Su función es la de ser el mensajero oficial de los Reyes Magos, quien un día antes de la esperada Cabalgata, recorre las calles de la ciudad para anunciar la llegada de Sus Majestades. De manera simbólica el Heraldo Real recoge las llaves de la ciudad (que tiene el alcalde) para entregárselas a los Reyes Magos y que estos puedan entrar en todos los hogares de los niños y niñas sevillanos y repartir regalos.

Por este motivo y como cada año, su misión es despertar la ilusión infantil, recogiendo cartas y siendo un preludio mágico a la gran noche de Reyes, con un séquito propio y un recorrido que culmina en el Ayuntamiento y que siguen cientos de niños en diferentes puntos de la hispalense.

Con la llegada del 2026 y debido al corte de algunas calles del centro de la ciudad, el Ateneo de Sevilla y el Ayuntamiento han acordado nuevos itinerarios para los próximos días 4 y 5 de enero, que afectarán al recorrido del Heraldo Real (4 de enero) y de la Cabalgata de Reyes Magos (5 de enero). Este acuerdo entre ambas instituciones garantiza no solo la seguridad sino también el adecuado desarrollo de los desfiles. Los nuevos itinerarios oficiales serán los siguientes:

Itinerario de ida del Heraldo Real

Orfila

Javier Lasso de la Vega

Tarifa

Santa María de Gracia

Campana

Sierpes

Sagasta

Plaza del Salvador

Álvarez Quintero

Manuel Cortina

Francisco Bruna

Plaza de San Francisco

Hernando Colón

Alemanes

Placentines

Plaza Virgen de los Reyes

Plaza del Triunfo

Fray Ceferino González

Avenida de la Constitución

Ayuntamiento

Itinerario de vuelta del Heraldo Real

Plaza Nueva

Méndez Núñez

Plaza de la Magdalena

O’Donnell

Campana

Santa María de Gracia

Tarifa

Javier Lasso de la Vega

Orfila

Itinerario de la Cabalgata de Reyes