Ruta de un día por Sevilla para disfrutar de la Navidad de 2025: belenes, alumbrado, mercados y dónde comer

A lo largo del mes de diciembre y parte de enero, Sevilla estará repleta de actividades, espectáculos, belenes y mercados con motivo de la celebración de la Navidad. En consecuencia, son muchas las personas que se desplazan desde diferentes puntos de la provincia e incluso desde otras ciudades atraídas por el alumbrado navideño y por el espíritu que se respira estos días en la hispalense.

Es tan amplia la oferta de planes que se pueden hacer y lugares que se pueden visitar que en ocasiones se vuelve algo tedioso organizar una ruta para disfrutar de la Navidad en Sevilla en un solo día. Por eso, desde Vivir en Sevilla hemos querido marcar una ruta de un día con los posibles lugares que visitar así como los establecimientos en los que comer o los espectáculos que ver a lo largo de las fiestas navideñas en la capital sevillana.

Una mañana viendo belenes

En Sevilla hay multitud de belenes dignos de visitar durante estas fechas, siendo algunos algo más populares que otros. Uno de los más conocidos es el que se instala en la Fundación Cajasol, ubicado en la Plaza de San Francisco. Frente a este belén también se encuentra el del Arquillo del Ayuntamiento de Sevilla, un nacimiento de menores dimensiones, pero que tiene un encanto especial por el lugar en el que está ubicado. Del mismo modo, cobran especial importancia en estas fechas el belén del Círculo Mercantil, ubicado en la calle Sierpes y el del Palacio de San Telmo, que se ha convertido en el mayor belén de España iluminado y que está a pie de calle.

En la ruta de los belenes es posible pararse en alguno de los muchos puestos de castañas que hay por las calles del centro de la ciudad durante el invierno y hacerse con un cartucho, algo muy tradicional para los sevillanos y sevillanas durante estas fechas.

Tapear en el centro de Sevilla en Navidad

Una de las particularidades de las principales ciudades durante estas fechas es que sus calles suelen estar abarrotadas de personas tomando algo, comprando regalos y comida para los días de la Navidad o simplemente paseando para disfrutar del ambiente en sus calles. Por este motivo tapear en cualquiera de los bares del centro de Sevilla se vuelve algo más difícil de lo habitual. Uno de los bares míticos de la hispalense para tomar algo de manera más distendida (posiblemente de pie) mientras se disfruta de un buen montadito de pringá es en Las Columnas de Santa Cruz, en la calle Rodrigo Caro, junto a la catedral.

Si, en cambio, se prefiere disfrutar de una comida en un lugar algo más cómodo y tranquilo con precios competitivos se puede recurrir a la Taberna Los Coloniales, con un local en la calle Fernández y González al que es conveniente llegar temprano, y otro en la plaza del Cristo de Burgos, este último con terraza. Otra opción también en la zona centro con buenos precios y tapas abundantes es El Picoteo, ubicado en la calle Albareda, junto a la Plaza Nueva.

Dónde merendar algo caliente

Existen muchas cafeterías y confiterías en el centro de Sevilla que van desde las más novedosas, con café de especialidad y tartas caseras en un espacio acogedor con una decoración muy cuidada hasta las más tradicionales, en las que es posible degustar algún dulce típico de la tierra y tomar un chocolate caliente.

Para quienes prefieran del primer tipo, en el centro, junto a las Setas de la Encarnación, están La Cacharrería y Purita, ambas con café de especialidad y la posibilidad de tomar un brunch o una buena merienda. Las personas que se decanten por los establecimientos más tradicionales podrán encontrar su lugar en la mítica cafetería de La Campana, en pleno centro de la hispalense, donde es posible tomar alguno de sus dulces (cuentan con muchos en sus vitrinas) o la confitería Ochoa, ubicada en la calle Sierpes. Ambos lugares suelen tener mucha afluencia de público por lo que es aconsejable ir con tiempo.

Alumbrado navideño

Como es habitual, a partir de las 18:30 horas Sevilla se ilumina con motivo de la Navidad, haciendo que algunas de sus calles se conviertan en lugares que parecen sacados de un cuento. Uno de los lugares más emblemáticos para disfrutar del alumbrado navideño es, sin duda, la Avenida de la Constitución, que este año se convierte en la Avenida de la Navidad. Más allá de esta vía, también es posible disfrutar de las luces en la Plaza Nueva, en los Jardines del Cristina, en las calles Sierpes y Tetuán, o en la fachada del edificio Laredo.

Los mercados más mágicos

Este año, al igual que en ocasiones anteriores, Sevilla acogerá varios mercados navideños repartidos por diferentes puntos de la ciudad con motivo de las fiestas. Dos de los más famosos son la Feria del Belén, que finaliza el 23 de diciembre, y el de los Jardines del Cristina, que es una muestra de Artesanía Creativa en la que es posible adquirir algunos productos artesanales de artistas locales para regalar durante estas fechas. También hay otros mercados como el de la Alameda de Hércules o el de las Setas de la Encarnación, con Setalandia.

Espectáculos para todos los públicos

Para culminar el día, no hay nada mejor que hacerlo disfrutando de algunos de los espectáculos navideños que habrá en la ciudad durante el mes de diciembre. Uno de los que más afluencia genera es el vídeo mapping de la Plaza de San Francisco, con horario de 18:30 a 22:00 horas, con pases cada 45 minutos.

Otro de los espectáculos de los que se puede disfrutar es el de Navigalia, en el muelle de la Sal, con sesiones diarias a las 18:45, 19:40, 20:35, 21:30 y 22:25 horas. Este último precisa de entrada, con un precio de 2 euros por persona, y estará disponible hasta el 4 de enero de 2026.