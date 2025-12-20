Concurso de fotografía con premios increíbles, belén marino y mucho más esta Navidad en el Acuario de Sevilla

Esta Navidad, el Acuario de Sevilla se transforma en un mundo de fantasía con “Los seres mágicos del océano”, una campaña qye estará activa del 5 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, inspirada en algunos de los habitantes más asombrosos del mar y en la magia del propio océano, para acercar a niños y adultos los mayores secretos de este mundo.

De la mano de los protagonistas de estas fiestas —el pez luna, el pez unicornio, los peces voladores, la tortuga laúd y el ajolote— las instalaciones del Acuario de Sevilla albergarán diferentes actividades y una exposición invitando a grandes y pequeños a sumergirse en su mundo para conocer de cerca lo que los convierte en animales especiales.

Programación de Navidad

Magia en la vida del océano

Se trata de un espacio temático donde los asistentes podrán conocer a los protagonistas de esta Navidad: los seres mágicos del océano. El acuario permanecerá estos días de lunes a viernes de 11:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 17:00 horas. Los sábados y domingos el horario será de 11:30 a 13:30 horas y de 15:30 a 18:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero el horario será de 12:00 a 14:00 horas. El Acuario de Sevilla permanecerá cerrado los días 25 de diciembre y 1 y 6 de enero. El acceso es gratuito en el hall, no incluye la entrada al acuario.

Belén marino

Un año más, el tradicional nacimiento se transforma en un belén muy especial. Las figuras de metacrilato, instaladas en el tanque del Manglar, convivirán con cientos de peces a lo largo de la Navidad, creando una estampa única que une la magia de estas fiestas con la belleza del océano.

Carta para los Reyes Magos

Además, los más pequeños podrán depositar su carta dirigida a los Reyes Magos de Oriente en el buzón real del océano. Las misivas viajarán por el mar hasta llegar a Sus Majestades... ¡Guiadas por la magia del océano! La carta está disponible para descargar y rellenas a través de la página web del acuario.

Concurso de fotografía "Un océano mágico"

Para aquellos aficionados al arte de la fotografía que se atrevan a capturar la magia del mar, esta Navidad desde el Acuario de Sevilla invitan a participar en su concurso de fotografía “Un océano mágico”. Muestra qué es para ti lo más mágico que tiene el mar, los animales o los paisajes marinos y participa con tu mejor fotografía que recoja ese momento. Para participar puedes mandar tu foto a través de Instagram, siguiendo las bases del concurso que están disponibles en la web del Acuario de Sevilla. Los premios son los siguientes:

Primer premio: 200 euros en efectivo.

Segundo premio: cena para dos en las cenas entreMares del acuario.

El Acuario de Sevilla tiene como misión principal la conservación de la biodiversidad marina y fluvial a través de la investigación, la educación y la sensibilización del público.

Su objetivo es proteger los ecosistemas marinos y fluviales y las especies que los habitan, así como fomentar el conocimiento y el respeto por el medio ambiente. Para ello, trabajan en colaboración con diferentes entidades, como universidades, fundaciones, administraciones públicas y empresa privadas con el fin de poder llevar a cabo distintos programas de conservación y trasladar en interés por el cuidado del medio ambiente al mayor número de personas posibles.

Esta entidad aspira a ser un referente en conservación y educación ambiental de primer nivel con el que es inspirar a las personas a tomar acción para proteger los ríos y océanos asegurando un futuro sostenible para las próximas generaciones.