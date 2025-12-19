Está a unos minutos de Sevilla y es el lugar perfecto para pasar una Navidad de cuento, con atracciones y actuaciones gratuitas

Esta Navidad, el municipio de Dos Hermanas, ubicado a menos de media hora en coche desde la capital hispalense, se transforma en una ciudad de cuento con un parque de atracciones navideño para los más pequeños y con un sinfín de actividades que harán de este pueblo uno de los mejores lugares de la provincia para disfrutar de las fiestas en familia o con amigos.

A lo largo de todo el mes de diciembre y parte de enero, el municipio nazareno contará con las actuaciones de diferentes cantantes, con actividades para los más pequeños, con un vídeo mapping y hasta con una nevada artificial para celebrar el comienzo de la Navidad. A todo ello se suma la instalación del parque de atracciones Navidad Park y los muchos bares y restaurantes con los que cuenta este municipio para disfrutar de una apetecible comida o una deliciosa merienda mientras se disfruta de la programación navideña.

Navidad Park

Navidad Park, el parque de atracciones navideño más grande de toda la provincia, está instalado en el parking del recinto ferial de Dos Hermanas hasta el próximo 6 de enero de 2026. A lo largo del mes el espacio contará con diferentes actividades, como el concurso de dibujo y de disfraces y la presencia de Olaf, el 19 de diciembre, la llegada de Papá Noel el 23 de diciembre o del Grinch el día 26, un taller de Reyes Magos el 2 de enero o la oferta de 2x1 el día 6 para poner fin a la temporada de este increíble parque navideño.

Navidad Park cuenta con una pista de patinaje sobre hielo, una zona de mercado, un Trineo Encantado, la montaña de Hielo Gigante (Tubing), la cápsula simuladora de Realidad Virtual, el Plane (una atracción llegada de China), el Mega Aventura, el Octopus y el León. Completan la oferta el Jumpin, el Scalextric Rally París-Dakar, la pista de choques infantil, el Carrusel Disney, el Toro Mecánico, el Divertijuegos, las Camas Multijuegos, Baby Paola, los Ponys Mecánicos o el Jamaica x Transformers, entre otras.

Vídeo mapping, actuaciones y más

Del 22 al 28 de diciembre la Plaza de la Constitución de Dos Hermanas acogerá diferentes actividades en torno a la Navidad, como la actuación de la zambomba de Artistas Nazarenos el día 23 a las 17:30 horas, tras la intervención del Cartero Real, los talleres de globoflexia o pintacaras que se celebrarán los días 27 y 28 de diciembre, o el mapping, que se proyectará los días 22, 23, 26, 27 y 28 a las 20:00 y a las 20:30 horas. La programación completa impulsada por el ayuntamiento de la localidad estará activa hasta la llegada del mes de enero.

Comer en Dos Hermanas

Debido a su gran extensión y a los más de 140.000 habitantes que hay en Dos Hermanas, el municipio nazareno cuenta con multitud de establecimientos en los que se puede comer muy bien o disfrutar de una deliciosa merienda o desayuno. Algunos de los más populares son El Emigrante, perfecto para ir con muchas personas ya que cuenta con una terraza interior de gran capacidad; La Majjareta, que fusiona a la perfección la comida tradicional con la vanguardista; El Moli, uno de los clásicos de la localidad que se convierte en un acierto seguro o Living Book Café, el sitio idóneo para los amantes de una merienda muy dulce en un ambiente único, rodeado de libros.