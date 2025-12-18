Conciertos mágicos, exposiciones y la visita de los Reyes Magos esta Navidad en el Alcázar de Sevilla: cómo conseguir las entradas

Los Reales Alcázares de Sevilla acogerán, durante el mes de diciembre, diferentes actividades con motivo de la celebración de la Navidad, entre las que habrá ciclos musicales, una exposición temporal e incluso la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Con esta programación el ayuntamiento de la ciudad a través del Real Alcázar tiene el objetivo de que los sevillanos y sevillanas puedan redescubrir su patrimonio y disfrutar de propuestas culturales singulares en un entorno único.

Programación

Desde comienzos de diciembre y hasta el día 4 de enero "El camino que lleva a la Navidad en el Real Alcázar" acogerá las siguientes actividades y citas culturales para celebrar las fiestas:

Ciclo musical en el Salón de los Tapices

El Salón de los Tapices de los Reales Alcázares acogerá un ciclo de conciertos navideños con una programación variada, gratuita y abierta a todos los públicos. Los próximos conciertos tendrán lugar los siguientes días:

20 de diciembre – 18:00 h – Coro Novaria de Villanueva

21 de diciembre – 18:30 h – Coro de la Hermandad de la Hiniesta

22 de diciembre – 20:00 h – Concierto del Ateneo con la Banda Sinfónica Municipal

23 de diciembre – 18:30 h y 20:30 h – Doble función de zambomba

Exposición temporal ‘Sorolla en el Alcázar de Sevilla’

La exposición temporal ‘Sorolla en el Alcázar de Sevilla’, se celebrará entre el 16 de diciembre de 2025 y el 1 de marzo de 2026 y estará dedicada al vínculo del pintor Joaquín Sorolla con el Real Alcázar. Esta muestra es fruto de la colaboración entre el Patronato del Real Alcázar, la Fundación Museo Sorolla y la Fundación Bancaria Unicaja, bajo la dirección de Ana Jáuregui. La iniciativa artística busca poner en valor no solo la obra del pintor valenciano, sino también su especial conexión con Sevilla y, en particular, con los jardines y espacios del Alcázar.

Visita de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente

Los más pequeños podrán vivir la magia de la Navidad con la visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que estarán en el Real Alcázar los días: 23, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre de 2025 y 2, 3 y 4 de enero de 2026. Las entradas podrán retirarse en las taquillas del Real Alcázar.

La planificación ha sido ideada y organizada íntegramente por el equipo del Real Alcázar, bajo la dirección de su directora-gerente, Ana Jáuregui. Esta programación dedicada a la Navidad en los Reales Alcázares no solo amplía la oferta cultural de uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, sino que consolida la apuesta por un patrimonio vivo, accesible y al servicio de los sevillanos y sevillanas.

El Alcázar de Sevilla es uno de los monumentos más emblemáticos de España. Originalmente construido como fortaleza en el siglo X por los gobernantes musulmanes, ha sido testigo de transformaciones significativas a lo largo de los años, incorporando elementos góticos, renacentistas y mudéjares. Sus patios ornamentados, los salones con techos de madera tallada y sus increíbles jardines atraen cada año a miles de visitantes. El edificio fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco junto a la Catedral de Sevilla y el Archivo de Indias.

Además de su valor histórico y arquitectónico, el Alcázar de Sevilla continúa siendo un espacio activo en la vida cultural de la ciudad. Lugares como los jardines, el Patio de las Doncellas o los salones reales siguen siendo protagonistas de producciones cinematográficas y televisivas, así como de diferentes citas como conciertos o exposiciones quw tienen lugar a lo largo del año.