La Navidad llega a Sevilla con un sinfín de actividades para toda la familia, especialmente de cara a las vacaciones de los más pequeños de la casa. Desde parques y mercados navideños hasta pistas de patinaje, en la hispalense se pueden hacer multitud de planes para toda la familia a lo largo de estas fechas.

Uno de los lugares perfectos para disfrutar durante las fiestas es Pandora Park, un parque de atracciones con más de 10 juegos para todas las edades que se encuentra en el centro comercial Vega del Rey, en la localidad de Camas y a muy pocos minutos de Sevilla en coche. El espacio cuenta con con áreas de juego que incluyen castillos hinchables, estructuras para trepar y zonas de actividades, diseñado para que niños y familias disfruten de diversión segura, con un ambiente inspirado en el mundo de la naturaleza y la imaginación.

Qué vas a encontrar en Pandora Park

Pandora Pak cuenta en su interior con varias atracciones para todos los públcios. Entre ellas hay:

Zona jumpers

Tbogán gigannte

Pane Interactivo

Radidor

Ninja Warrior

Foam pit

Tirolina

Cama de salto olímpico

Castillo adolescente

Toro mecánico

Barredora

Jaula de hamster

Martillo y todos

Piano del suelo

Bosque suspendido

Ring Boxeo

Zona de escalada

Salto de altura

Muro de trampas

Zona infantil

Horario y entradas

Pandora Park, ubicado en el centro comercial Vega del Rey, perteneciente al municio de Camas, abre de lunes a viernes, de 16:00 a 22:00 horas, y los sábados y los domingos, de 12:00 a 22:00 horas. El precio de la entrada en la Tarifa General oscila entre los 7,50 euros por persona (media hora), y los 20 euros, con un total de tres horas en el interior de las instalaciones de lunes a jueves. Los fines de semana los precios incrementan ligeramente. También existes descuentos promocionales para familias.

Pandora Parks es un espacio de ocio inmersivo que propone una forma diferente de entretenimiento, basada en experiencias interactivas y narrativas. Concebido para grupos de amigos, familias y empresas, el recinto invita a los participantes a sumergirse en historias llenas de misterio, ingenio y trabajo en equipo, donde cada detalle del entorno está diseñado para estimular los sentidos y la imaginación.

Con una delicada ambientación y retos pensados para distintos niveles de dificultad, Pandora Parks se ha consolidado como una de las opciones más atractivas de ocio experiencial en la ciudad. En ella se apuesta por la innovación, la creatividad y la diversión compartida, lo que lo convierte en un punto de encuentro para quienes buscan planes originales en Sevilla.