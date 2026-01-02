La cervecería de Sevilla Este de la que todo el mundo habla muy bien: Son famosas sus empanadas y desayunos

En el barrio de Sevilla Este, con una ubicación que lo ha convertido en una zona privilegiada de la hispalense, se encuentra la cervecería La Visueña, un establecimiento dedicado a la preparación de desayunos y de tapas al mediodía que mantiene el ambiente de siempre con los vecinos y vecinas de la zona.

En él sirven tapas de la cocina popular andaluza, como albóndigas en salsa, espinacas con garbanzos, papas aliñás o croquetas de puchero, aunque todo ello han decidido combinarlo con algunas opciones provenientes de otros lugares del mundo que son todo un éxito, como la famosa empanada colombiana o los patacones.

Qué comer en La Visueña

Una de las cosas que caracterizan a este bar, además de su mezcla de comidas tradicionales andaluzas y colombianas, son sus desayunos. Estos van desde la tradicional tostada con panes de diferente tipo y tomate, hasta las que llevan ingredientes como jamón y aguacate. Se pueden servir junto a café o algún té, como matcha.

Entre sus tapas, que sirven en pequeños platos de barro, se puede encontrar carne con tomate, carrillada con patatas, arroz mixto, patatas aliñadas con melva o rulo de cabra con cebolla caramelizada y un toque especial de frutos rojos. Una de las opciones más aclamadas en esta cervecería son las empanadas colombianas, que se hacen con diferentes rellenos y se acompañan de distintas salsas.

Además de estas también elaboran las conocidas salchipapas (patatas fritas con salchichas troceadas), o los patacones, que se hacen a base de plátano macho machacado y frito y al que se le añaden ingredientes como guacamole. En temporada en La Visueña también cuentan con caracoles y cabrillas. En este bar también elaboran dulces como tarta casera de queso, de zanahoria o postre de crema con queso y fruta.

La cervecería La Visueña se encuentra en la calle Doctor Madrazo Osuna, número 11, en el barrio de Sevilla Este. El establecimiento cuenta con una zona interior y con terraza, con el aspecto de un bar tradicional a los que van los vecinos y vecinas de la zona. En Google Reseñas cuenta con una puntuación que roza la perfección: 4.9 estrellas sobre 5, con más de 130 opiniones a fecha de enero de 2026. Entre las más recientes están la de Tamara M., que explica: "Lo hemos descubierto de casualidad y ¡¡¡vaya maravilla casualidad!!!", la de José María L., que añade que se trata de "un sitio estupendo tanto para desayunar como para comer. Los desayunos son deliciosos, con una buena variedad y opciones...", o la de Cristina B., que asegura que es un lugar perfecto "para tomar cervecitas al sol" con precios geniales, un servicio impecable y una comida muy sabrosa.

La cervecería La Visueña abre todos los días de la semana, de lunes a domingo, de 08:00 a 16:00 horas, sirviendo desde el desayuno hasta el almuerzo.