Mega Chef, el escape room que rinde homenaje a MasterChef con el que tendrás que enfrentarte a retos culinarios en Sevilla

MegaChef, el escape hall completamente inmersivo que rinde homenaje al programa televisivo MasterChef acaba de aterrizar en Sevilla con la intención de convertirse en uno de los lugares de mayor ocio y diversión, especialmente para los amantes de la cocina. Este formato de escape room permite acercar la experiencia del programa a los jugadores sin necesidad de cocinar realmente.

Durante el programa, los aspirantes a chef tienen 60 minutos para elaborar 3 platos: un primero, un segundo y un postre. Deben encontrar las recetas e ingredientes, emplatar y presentar sus creaciones frente al implacable jurado de MegaChef.

Sobre el escape room

Mega Chef es lo que se conoce como un escape hall inmersivo por equipos, una variante de los tradicionales escape rooms diseñada para grupos grandes, que en ocasiones se desarrolla en espacios abiertos y se centra en resolver enigmas y desafíos alrededor de un objeto central, que en este caso es la elaboración de recetas. Con este tipo de juegos se fomenta la colaboración y la comunicación, y a menudo se usa para eventos corporativos o grandes celebraciones.

En el caso de Mega Chef la duración de la experiencia es de 75 minutos, con equipos de 4 12 jugadores que pueden participar tanto en español como en inglés. La edad mínima para participar es de 16 años, aunque en otras ciudades también existe un Mega Chef Junior dirigido a niños y niñas de 11 a 15 años.

En esta prueba por equipos, competirán hasta 12 concursantes divididos en grupos de 2 o 3 personas, repartidos en hasta 4 mesas de cocina. Los aspirantes tendrán que «cocinar» de forma organizada para lograr sacar todos los platos a tiempo. Solo el equipo mejor valorado, es decir, el que más ingredientes consiga de las recetas originales, se salvará de la eliminación. Todo ello estará supervisado por un jurado que irá anotando cada paso que dan los equipos.

Gracia Rodríguez, de la cuenta @de_paseo_por_sevilla ha sido una de las creadoras de contenido que ha dado a conocer su reciente instalación en la ciudad hispalense, asegurando que ha sido una experiencia muy divertida y con la que tendrán que repetir, ya que no han sido capaces de resolver todos los acertijos.

Si lo que buscas es una experiencia donde enfrentarte a los desafíos de la habitación con tu grupo, pero dando un poco más de tensión y dificultad, prueba esta sala. El punto de la competición, la ambientación y la competición harán que los concursantes no paren en ningún momento. Mega Chef Sevilla se encuentra en la calle Párroco Antonio Gómez Villalobos, en el barrio del Cerro del Águila.