Planes para el primer fin de semana del año en Sevilla: Teatros infantiles, exposiciones, conciertos y más

Este fin de semana, Sevilla se convierte en el epicentro del ocio y la cultura para dar la bienvenida al nuevo año con una amplia oferta de planes pensados para todos los públicos, tanto para los más pequeños como para los adultos. Exposiciones, conciertos, obras de teatro para niños... Durante los días 2, 3 y 4 de enero la ciudad hispalense despliega una agenda diversa que combina música, arte y actividades al aire libre, invitando tanto a sevillanos y sevillanas como a visitantes a disfrutar de propuestas adaptadas a todas las edades y gustos. Estos son algunos de los planes que te esperan en Sevilla el primer fin de semana de 2026:

Teatro infantil en Cartuja Center CITE

Este fin de semana, durante los días 2 y 3 de enero, el espacio Cartuja Center CITE acogerá la representación de la obra El show de Bluey, la adaptación en vivo del programa infantil que ha agotado entradas en Australia, Estados Unidos e Inglaterra bajo el nombre de "Bluey’s Big Play The Stage Show". Inspirada en la famosa serie animada Bluey, que ha cautivado a millones de familias en todo el mundo, esta versión teatral oficial llegará a Sevilla para hacer disfrutar a los más pequeños de la casa y a los adultos. Durante en espectáculo habrá juegos divertidos, entrañables escenas familiares, marionetas y decorados que recrean fielmente el universo del programa.

Los horarios para disfrutar de este teatro serán a las 16:00 y a las 18:30 horas el viernes, 2 de enero, y a las 12:00 y 16:00 horas el sábado, día 3. Hay pases desde 28 euros.

Teatro infantil en el Auditorio de la Cartuja

El auditorio de la Cartuja acogerá este viernes, a las 18:00 horas, la representación de La Magia de la Navidad, un espectáculo familiar que invita a redescubrir la ilusión y el poder de la imaginación.

Enrique, escéptico ante las hadas, los seres fantásticos y la Navidad, necesita ayuda para reconectar con la magia que una vez llenó su infancia. Su hermana Cristina, decidida a mantener viva esa chispa, convoca a los personajes de cuentos y fantasía que les acompañaron de niños para que, durante la noche de Reyes, logren que Enrique recupere la fe en la magia. Guiados por Brenda, la Bibliotecaria de los Sueños, los personajes y la Navidad se unen para crear situaciones sorprendentes y conmovedoras que enseñan que crecer no significa perder la capacidad de asombro ni dejar de creer en lo imposible. Una historia llena de encanto, fantasía y emociones para toda la familia. El precio de las entradas es de 11 euros por persona.

Orquesta Filarmónica de Sevilla en Fundación Cajasol

La Orquesta Filarmónica de Sevilla interpretará el Concierto de Año Nuevo de Juventudes Musicales en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla bajo la dirección de Francisco Javier Torres Simón. Esta formación, referente cultural de la ciudad, ofrece una interpretación festiva y alegre para recibir el nuevo año.

La orquesta destaca por su compromiso con la música sinfónica y la promoción del talento joven. Tras su éxito internacional, la OFS brinda en Cajasol una velada musical imprescindible, una cita para celebrar juntos la llegada del año con la mejor música sinfónica. La cita tendrá lugar el 2 de enero a las 20:00 horas. El precio de las entradas es de 10 euros.

Exposición en Galería Alarcón Criado

La galería Alarcón Criado inaugura la primera exposición de Belén Rodríguez en su nueva sede, en calle Callao 16. Se trata de una muestra que reúne las principales líneas de investigación desarrolladas por la artista durante su estancia en Japón gracias a la Beca de Artes Plásticas de la Fundación Botín. En este periodo, Rodríguez profundizó en diversas técnicas textiles tradicionales del ámbito oriental, un aprendizaje que ha marcado de manera decisiva la evolución reciente de su obra.

Bajo el título Te pregunto por el extremo último de la tierra, esta exposición podrá visitarse hasta el próximo 13 de enero, de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas y los sábados de 11:00 a 14:00 horas. La entrada es libre.

Navigalia en el río Guadalquivir

El río y el entorno del puente de Triana acoge desde este mes de diciembre el espectáculo Navigalia: Misión regalo, un mapping que continúa la saga iniciada en 2023 con estas citas. Durante cinco sesiones diarias entre el 18 de diciembre y el 4 de enero, los espectadores se sumergen en una experiencia multisensorial de 23 minutos de duración que combina proyecciones artísticas, música, iluminación, artes escénicas y efectos sorprendentes para activar los cinco sentidos. Hay sesiones todos los días a las 18:45, 19:40, 20:35, 21:30 y 22:25 horas. El precio de la entrada para acceder a las gradas es de 2 euros por persona. Los menores de 2 años podrán acceder de manera gratuita siempre y cuando no ocupen un asiento.