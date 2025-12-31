El increíble espectáculo de las Setas de la Encarnación que recrea auroras boreales sobre su estructura: Es mágico durante el atardecer

Las Setas de la Encarnación, uno de los monumentos más populares y visitados de la ciudad hispalense, albergan los espectáculos Aurora y Feeling Sevilla, dos experiencias pensadas para disfrutar de este espacio y de sus increíbles vistas de la manera más especial. Se trata de dos opciones incluidas en la entrada basadas en un espectáculo de luces, en el caso de Aurora, e inmersivas en el de Feeling Sevilla.

Aurora y Feeling Sevilla

Tal y como explican en la página web de las Setas de la Encarnación, "Aurora es más que un espectáculo de iluminación" ni una experiencia al uso para la vista, "es un homenaje a la luz de Sevilla" y a través de su diferente gama de luces permite envolver a sus espectadores con su calidez, acompañándolos durante todo el recorrido a través de las pasarelas del mirador.

Por su parte, Feeling Sevilla es una experiencia inmersiva que acerca al visitante a los colores y olores de la ciudad hispalense "regalándole el sabor del alma de la ciudad".

Las entradas para disfrutar de ambos espectáculos están incluidas en el precio del ticket general para acceder a las Setas de la Encarnación e incluye tanto la entrada como ambas experiencias, wifi y audioguía. El precio del ticket general es de 16 euros por persona, aunque existen entradas a precios reducidos, siendo gratuita tanto para niños y niñas menores de cinco años como para nacidos o empadronados en Sevilla capital.

Sobre las Setas de Sevilla

Aunque popularmente se las conozca como las Setas de la Encarnación por ubicarse en esta plaza del centro de Sevilla, su nombre original es Metropol Parasol. La construcción de este monumento sevillano de madera laminada ha sido una de las más polémicas de los últimos años en la ciudad debido a sus dimensiones y diseño en un lugar en el que hay edificios con una arquitectura más tradicional.

La forma de su estructura toma como inspiración los ficus centenarios de la Plaza de San Pedro y las bóvedas de la Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla. La obra se construyó con la intención de alojar un mercado en su interior, como el que hay en la actualidad, y de que en su parte alta hubiera un gran mirador.

Las Setas de la Encarnación es la obra con mayor superficie de madera construida hasta la fecha. Cuenta con una estructura única de 150 x 70 metros, con una altura de 28,5 metros, aproximadamente. En total está formada por 3.500 piezas unidas por casi 3.000 nudos y 16 millones de tornillos y tuercas. La madera que conforma el techo de la estructura es microlaminada de pino finés (kerto) recubierto de poliuretano impermeable, transpirable y flexible. Es por este motivo por el que muchas personas se sorprendan cuando conocen que está hecha de este material, ya que el recubrimiento que lleva le da un aspecto diferente.

Las Setas de la Encarnación, Metropol Parasol, quedaron inauguradas en el año 2010 tras años de obras. Su interior alberga un mercado renovado, unos restos arqueológicos que no esperaban encontrar en la zona del actual sótano y uno de los mejores miradores para ver el atardecer sevillano.