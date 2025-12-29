Estos son todos los bares y cafeterías de Sevilla que recomienda la Guía Repsol para comer y merendar en Navidad

Hace unas semanas la prestigiosa Guía Repsol daba a conocer sus más de 300 recomendaciones a lo largo y ancho de España para disfrutar este año de la Navidad.

En su listado especial para las fiestas no solo aparecen establecimientos dedicados a la buena comida, sino también cafeterías de diferente tipo e incluso conventos en los que las monjas de clausura elaboran dulces especiales durante esta época del año. Los negocios destacados por esta guía no solo se encuentran en las ciudades, también hay algunos establecimientos repartidos por algunos de sus pueblos que merecen una escapada aprovechando los días libres.

En Sevilla son nueve los restaurantes, bares, cafeterías y un convento, que se han hecho con la recomendación de Guía Repsol para darse un buen festín, tanto dulce como salado, estas navidades. Cinco de ellos están en la capital mientras que los otros cuanto se reparten por diferentes pueblos de la provincia. Estas son los negocios sevillanos que no hay que perderse esta Navidad:

Restaurante Leña al lomo, en Sevilla

Dedicado a los platos hechos a la brasa con carbón de encina, aunque cuenta con una extensa carta en la que hay productos de mucha calidad tanto del mar como de la tierra. Se encuentra en la calle Progreso, número 14, en Sevilla capital.

Bar Casa Morales, en Sevilla

Ubicado en el centro de la ciudad, en la calle García de Vinuesa, número 11, es famoso por sus tapas tradicionales y sus vinos españoles, especialmente los de Jerez, que provienen de una longeva taberna familiar. Si se quiere disfrutar de la comida típica sevillana, este es el mejor sitio para ello.

Monasterio de Santa Paula, en Sevilla

En el corazón del barrio de San Julián, muy cerca de la zona de la Macarena se encuentra el Monasterio de Santa Paula, junto a la parroquia de San Marcos y la iglesia de Santa Isabel. Con el objetivo de poder mantenerse en este monasterio, las monjas que habitan en él y al igual que sucede en muchos templos de este tipo en Sevilla, elaboran diariamente dulces caseros que merecen una mención especial.

Cremas del Monasterio de Santa Paula / Monasterio de Santa Paula

Vinoteca De sur a norte, en Sevilla

Ubicada en la calle Feria, número 86, se encuentra esta vinoteca especializada en vinos ecológicos en la que hay desde tintos y blancos hasta rosados, vermut, espumosos y cava, manzanilla o Pedro Ximénez.

Cafetería La Campana, en Sevilla

Se trata de una de las cafeterías más tradicionales y conocidas de Sevilla y es un acierto seguro si se quiere disfrutar de un buen dulce durante estas fechas. Cuentan con una amplia gama de las recetas más típicas de la pastelería de la tierra. Se encuentra en la calle Sierpes, número 1.

Cafetería Diego Vázquez, en Utrera

Especializada en mostachones y dulces propios de Utrera, este establecimiento se encuentra en la Plaza del Altozano, número 5, en dicho municipio sevillano. También tienen bizcotela, bollitos de aceite o cortadillos.

Bodega El Potro, en Villanueva del Ariscal

Ubicado en el municipio de VIllanueva del Ariscal, en calle la Montera, número 2, El Potro es uno de los restaurantes más famosos de la zona del Aljarafe por su comida y por la bodega. Cuenta, además con taller propio de marroquinería en lo que hacen los productos que luego venden en su tienda.

Restaurante Casa Rufino, en Umbrete

En pleno centro de Umbrete se encuentra Casa Rufino, un restaurante que se ha hecho con un nombre en el Aljarafe sevillano y que es de visita obligatoria para conocer uno de los tesoros gastronómicos de este municipio sevillano. Se encuentra en la calle Traspalacio, número 1.

Cafetería La despensa de Palacio, en Estepa

Si por algo es famoso este lugar, además de por sus dulces, es por albergar la mayor exposición de chocolate de España. En La despensa de Palacio, ubicada en la calle Alfajor, número 14, se puede encontrar todo tipo de dulces tradicionales, sobre en la época de Navidad, en la que Estepa toma especial protagonismo con sus polvorones y mantecados.