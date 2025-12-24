Los roscones de Reyes que han llamado la atención del equipo de Amazon España: son de masa madre y se hacen en el Aljarafe

La confitería de La Dulcíssima, con tienda en los municipios de Coria del Río y de Isla Mayor, está de enhorabuena este año después de que hace apenas unos días recibieran la llamada de la encargada de marketing de Amazon España para encargarles, nada más y nada menos, que 3.100 roscones de Reyes para cada uno de sus vendedores.

Y es que no es la primera que las chicas de este obrador del Aljarafe sevillano acaparan la atención de las redes sociales o los medios de comunicación. Hace un año ya se hicieron famosa por sus mini roscones de Reyes, una versión más pequeña y de sabores muy originales del tradicional dulce navideño que se agotaba cada día en sus vitrinas. En esta ocasión el protagonista indiscutible sigue siendo su roscón, pero en este caso en el tamaño habitual.

Roscones de Reyes de La Dulcíssima

En La Dulcíssima no cuentan con roscones como los que se encuentran en los supermercados o en otros establecimientos más tradicionales. Los suyos son completamente artesanales y están elaborados con huevos frescos y masa madre, lo que los hace más duraderos que otros roscones a pesar de no llevar ni conservantes ni aditivos. Su corteza queda dorada, pero el bizcocho tiene una textura esponjosa que se puede rellenar con los sabores de siempre, como nata fresca o trufa, o con sabores gourmet, como Kinder Bueno, Nutella, pistacho o galleta Lotus.

Los hacen de diferentes tamaños y este año, al igual que el anterior, también disponen de su surtido especial de mini roscones que se pueden encargar a través de su web. Los precios varían según el tamaño elegido, pero oscilan entre los 19 euros, la caja de hasta cinco mini roscones, y los 34 euros en el caso de tratarse de un único roscón de mayor tamaño y sabor gourmet.

Los pedidos están disponibles en su página web o llamando directamente a la confitería y seleccionando el día de recogida. En caso de no poder acudir a por ellos, las chicas de La Dulcíssima se encargan de enviarlo a través de una empresa que los mantiene fríos durante todo el trayecto.

Más allá de los roscones

Además de los roscones, en la Dulcíssima elaboran otros dulces que también merecen una mención especial debido a su popularidad, como es el caso de las cuñas de diferentes sabores y grandes proporciones.

Además, también hacen palmeras de Ferrero Rocher, brownie de pistacho, bomba de Rafaello o los dulces valencianos de Pascua, con una receta especial de la abuelita Angelita, maestra pastelera nacida en Valencia que llegaría a la comunidad andaluza en los años 40 para transmitir su conocimiento a su nieta, una de las fundadoras de La Dulcíssima. También hacen tartas personalizadas y empanadas de diferentes sabores entre otras muchas preparaciones.

Quiénes están detrás de La Dulcíssima

Detrás de este proyecto sevillano están las manos de Sofía y Shere, dos apasionadas de la repostería que en el año 2021 quisieron unir las recetas tradicionales de la repostería de Andalucía con toques más creativos y algo diferentes. De esta idea nace La Dulcíssima, en la que la parte tradicional la aporta Sofía, que desde pequeña ha crecido entre los hornos de su abuela Angelita (quien aportó la receta de los dulces de Pascua valencianos) y la parte creativa le corresponde a Shere, que se formó en la Escuela de Hostelería de Sevilla.

En la actualidad cuentan con dos locales en los que venden sus productos. Uno de ellos ubicado en Isla Mayor, donde tienen el obrador, y el otro en el municipio de Coria del Río, en Sevilla. En ellos venden desde cuñas de diferentes sabores (productos por los que se han hecho famosas en la provincia), roscones elaborados con masa madre y una amplia variedad de rellenos que están muy solicitados cuando se aproxima la Navidad, galletas, cruasanes con diferentes ingredientes, mini tartas y un sinfín de dulces que han impresionado hasta al equipo de Amazon España.