El impresionante castillo medieval a algo más de una hora de Sevilla que es de película: se puede visitar desde 2001

En la provincia de Córdoba, a hora y media de Sevilla capital en coche, se encuentra el castillo de Almodóvar del Río, uno de los más impresionantes de la región, no solo por su majestuosidad, sino también por cómo se conserva en la actualidad. De propiedad privada, pero abierto todos los días de la semana para su visita, esta fortaleza es uno de los principales atractivos de la provincia de Córdoba.

Los documentos encontrados hasta la fecha sitúan los orígenes del castillo en torno al año 740, en el siglo VIII, bajo dominación andalusí y cuyo señor era el emir de Al Andalus Abd el Malik Ben Qatan. En el año 1240, ya en el siglo XIII, fue conquistado para la cristiandad por las tropas de Fernando III el Santo. La imagen actual es fruto de diferentes períodos constructivos en los siglos X, XII, XIII y sobre todo el XIV, cuando se levantan sus torres más importantes, de estilo gótico-mudéjar.

Entre 1901 y 1936 el castillo de Almodóvar sufre su última gran reforma gracias a su entonces propietario Rafael Desmaissieres y Farina, XII Conde de Torralva, que lo rescata de la ruina. En la actualidad el castillo está en manos de Fernando De Solís-Beaumont, quien decidió casi cien años después, en 2001, abrirlo al público para dar a conocer esta majestuosa obra arquitectónica y su historia, a través de experiencias inolvidables que acerquen al medievo.

Castillo de Almodóvar del Río iluminado durante las Jornadas Medievales / Castillo de Almodóvar

Visitas al castillo

El castillo de Almodóvar del Río está abierto todos los días de la semana de enero a marzo y de octubre a diciembre, en el siguiente horario:

Lunes a viernes: de 11:00 a 14:30 horas y de 16:00 a 19:00 horas.

Fines de semana y festivos: de 11:00 a 19:00 horas

Los días 25 de diciembre y 1 de enero el castillo permanece cerrado. En primavera y verano el horario varía por lo que es recomendable consultarlo en su página web.

La tarifa general para entrar al castillo, de 14 a 64 años, es de 10 euros por persona. La reducida para estudiantes y pensionistas es de 8,50 euros mientras que la de niños y niñas es de 6 euros. Aquellos pequeños que dispongan del carnet de La Banda podrán acceder gratuitamente al espacio.

Si, por el contrario, se quiere disfrutar de la visita por cuenta propia, se puede elegir visita no guiada, que se podrá realizar con la ayuda de un plano, con los paneles explicativos en dos idiomas (español, inglés) y con las videoguías (disponibles en español e inglés por un precio de 5 euros). Disponen de audioguías en los 5 idiomas europeos, con precios que varían según la modalidad:

Con esta entrada se puede acceder a todas las estancias, salvo al palacio Neogótico, zona residencial privada. Las diferentes tematizaciones junto a las proyecciones que se encontrará durante el recorrido, sumergirán al visitante directamente en los años de las diferentes fases de la historia de la gran fortaleza. Entre otras, la proyección sobre la vida del XII Conde de Torralva y su proyecto de obra, así como el documental “Historia de un sueño”.

La Visita no guiada al Castillo podrá completarse con un paseo por el Jardín del Foso, el cual se encuentra dividido en zonas según tipo de vegetación (Oriental, Alta Montaña, Mediterránea, Tropical y Floral), terminando este recorrido en el impresionante Mirador del castillo.