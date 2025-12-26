El pueblo de Sevilla en el que estuvo el mismísimo Cervantes: está a media hora de la capital y tiene un entorno mágico

A apenas media hora de Sevilla, en el Corredor de la Plata, se encuentra el pueblo de Gerena, cuyo término municipal ha tenido una importancia capital a lo largo de la historia, algo que queda demostrado con la gran cantidad de restos arqueológicos que se han encontrado en la zona.

Los orígenes de Gerena podrían estar relacionados con los de la histórica comarca de Tejada, en la que se había establecido el pueblo etrusco (para los romanos tusci) que habitaba desde la más remota antigüedad en Etruria, al norte de Italia. A partir del siglo VII a.C. consiguió gran prosperidad debido a la explotación del cobre y el hierro, y puesto que eran buenos comerciantes y navegantes y tenían importantes alianzas con fenicios y griegos tuvieron la posibilidad de comerciar con los tartesios del sur de España.

De los años en los que se empieza a hacer patente la dominación cristiana sobre Al Ándalus, quedan algunos restos en el municipio como la planta de la basílica paleocristiana o la mezquita-fortaleza de los musulmanes. A lo largo del río Guadiamar se conserva una serie de molinos, como el de La Pisana, La Molineta, Molino de Antón y Molino Perdío.

El granero del Reino de Sevilla

En el año 1247 la villa fue conquistada por Fernando III tras un importante asedio. Considerada durante la Edad Media y Moderna el granero del Reino de Sevilla, contó con el honor de ser una de las ciudades mencionadas y grabadas por G. Braun entre las Ciudades del Orbe de la Tierra (1565) y en 1594, durante los días 15, 16 y 17 de febrero, estuvo en Gerena Miguel de Cervantes Saavedra en su calidad de comisario de abastos «acopiando para la Corona treinta fanegas de trigo, que dejó pagadas a su marcha».

En esta época Gerena contaba con apenas 320 vecinos, figurando en el mismo inscritas 57 mujeres de las que 43 eran viudas. Tras la conquista y repoblación, Gerena fue creciendo hasta experimentar un importante avance gracias, sobre todo, a Garcí Fernández, una importante figura de la literatura en lo que a poesía medieval se refiere.

Gerena perteneció al realengo de Sevilla hasta el siglo XVII y un siglo después, en el XVIII, se convertiría en uno de los pueblos sevillanos mejor dotados de servicios de toda la provincia. No sería hasta el siglo XIX cuando la villa obtenga su independencia municipal, con una población de unos 3000 habitantes y un aspecto minicosmopolita.

Los trabajos de las canteras de granito salvan a la localidad de la crisis económica de mediados del XIX, proporcionando cierto grado de estabilidad económica. La cantera seguirá siendo la principal fuente de riqueza en la primera mitad del siglo XX, y traerá prosperidad al municipio que aumenta su población hasta los 4000 habitantes.

Más allá de los importantes acontecimientos históricos que tuvieron lugar en este municipio, en la actualidad Gerena se erige como un bello municipio ubicado en la Vía de la Plata que se ha convertido en uno de los destinos preferidos de la provincia para practicar senderismo y ciclotursmo, con rutas increíbles de diferente tipo, como la que discurre junto al río Guadiamar. Su patrimonio, el legado de este pueblo, el paisaje que lo rodea y su rica gastronomía lo convierten en un destino perfecto para disfrutar de un entorno más natural muy cerca de la capital hispalense.