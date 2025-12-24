La iglesia que sorprende a los turistas por su parecido con la Giralda de Sevilla: está en uno de los pueblos más mágicos de la provincia

Carmona, uno de los municipios con mayor historia y valor patrimonial de la provincia de Sevilla, cuenta con importantes edificios históricos entre los que están el Alcázar de la Puerta de Sevilla o el Parador. Aunque este pueblo sea famoso por lugares como estos últimos a los que se añaden otros como el anfiteatro y la necrópolis romanas, o el arco de la Puerta de Córdoba, también cobran especial relevancia sus templos cristianos, con alrededor de diez en toda la localidad.

De estas iglesias destacan algunas como la de Santa María de la Asunción, por sus imponentes vidrieras y por albergar un órgano en su interior, la de San Bartolomé o la de San Pedro, que no solo es una de las que primero se visualizan cuando se entra al municipio, sino que además cuenta con una torre que llama la atención a los visitantes por sus similitudes con la Giralda de Sevilla.

Breve historia de la iglesia de San Pedro

La iglesia de San Pedro se levantó a finales de la Edad Media, en el siglo XV, sobre la ermita de la Virgen de la Antigua, con planta basilical característica del mudéjar sevillano, de forma alargada y con una nave central más ancha y alta que está flanqueada por dos naves laterales con arcos y un crucero cubierto con cúpula. A pesar de esto no sería hasta el siglo XVIII, en pleno barroco, cuando el templo adquiriría el aspecto que conocemos hoy día.

En el año 1783 Andrés Acevedo Fariñas se encargaría del acabado de la torre, aprovechando la base del siglo XVII y el campanario de comienzos del siglo XVIII. A estos le suma los tres cuerpos que la rematan y que guardan una gran similitud con la torre más famosa de Sevilla. Esto daría lugar a que recibiera el nombre de la Giraldilla.

Unos años más tarde, ya en el siglo XX, concretamente en 1984, la iglesia de San Pedro sufrió un importante incendio con el que perdería la decoración pictórica barroca y el retablo mayor.

De esta iglesia destacan la cúpula de la capilla sacramental barroca, la pila bautismal vidriada en verde con motivos vegetales, el coro situado a los pies de la nave central y la capilla sacramental, ejemplo importante del barroco andaluz. A esto se añaden algunas piezas de orfebrería y ornamentos de gran valor artístico que hay en su interior.

Sobre Carmona

La fertilidad de la zona y la fácil defensa del cabezo sobre el que se asienta la ciudad hizo de Carmona un núcleo de población importante en todos los tiempos.

Sus orí­genes se remontan a la Prehistoria, concretamente al Neolí­tico, habiéndose encontrado en sus alrededores ricos yacimientos de esta época. Ciudad ibérica, fue intensamente romanizada, llegando a tener el privilegio de acuñar moneda. Conserva la estructura urbana y numerosos monumentos de esta época, ya que por Carmona pasaba la Ví­a Augusta.

Durante la época musulmana fue capaz de conservar su importancia, llegando a ser capital de un reino de Taifas. En 1247 se rindió a Fernando III el Santo y en el año 1630, Felipe IV le otorgaría el tí­tulo de ciudad.