El impresionante castillo medieval a una hora de Sevilla que está en mitad de tres provincias: fue declarado Bien de Interés Cultural

A apenas una hora de Sevilla en coche, aunque ya en la provincia de Huelva, se encuentra el municipio de Santa Olalla del Cala, una localidad de algo más de 2000 habitantes que se caracteriza por estar presidida por un imponente castillo original de la Edad Media que mira a tres provincias: Sevilla, Huelva y Badajoz.

Atravesada por la Vía de la Plata, la histórica ruta de comunicación norte-sur y de trasiego de minerales, mercancías y ganados, el sitio de Santa Olalla ha representado un hito milenario de asentamiento, de dominio y defensa del territorio, incluso durante la invasión francesa cuando en 1809 ocupa el castillo un Regimiento de la Infantería de Marina para defender esta vía de penetración a Andalucía. Declarado Bien de Interés Cultural en 1949, la fortaleza puede visitar de manera libre y gratuita, lo que lo convierte en un importante atractivo turístico en este pequeño pueblo onubense.

Su historia

El castillo-fortaleza de Santa Olalla del Cala se comenzó a edificar en el año 1293, en el siglo XIII, por orden del entonces rey de Castilla Sancho IV el Bravo. Su construcción, coetánea a la del castillo de Cumbres Mayores, supuso la consolidación de una línea defensiva de frontera en las estribaciones occidentales de Sierra Morena, que hoy conocemos como la Banda Gallega y que incluye fuertes como el Castillo de Cortegana, el de Aracena, el de Almonaster la Real o el de El Real de la Jara, Constantina y Alanís, entre otros.

Este, de estilo gótico y mudéjar de tradición almohade, se alza sobre el denominado Cerro del Castillo, ubicado a 540 metros de altitud. Tras su construcción en el siglo XIII, se refuerza posteriormente a finales del siglo XIV como consecuencia de las invasiones territoriales de las Ordenes Militares por Extremadura y la histórica cuestión fronteriza hispano-lusa. Un siglo después, en los años 1466 y 1467 vuelve a reforzarse ante la inestabilidad política del Reino de Sevilla y la guerra civil castellana de Enrique IV y el infante Alfonso y los constantes ataques de los golfines, malhechores de la Baja Edad Media que deambulaban por la sierra asaltando propiedades y castillos.

En 1653, ya en el siglo XVII, el castillo pasa a ser propiedad de Don Juan Ventura Tirado Leiva, señor del Castillo de las Guardas, quien compra a Felipe IV la villa de Santa Olalla y sus aldeas (El Real de la Jara y El Ronquillo) para convertirlas en señorío. Este será recuperado por el Consejo de Sevilla en 1794 al hijo de aquel mediante expropiación.

Sobre el Castillo de Santaolalla

El recinto de esta fortaleza es de forma rectangular alargada y realizado por un conglomerado de piedras y argamasa (mezcla de arena y cal). Está compuesto por murallas franqueadas por diez torres, cuatro de ellas semicirculares y seis rectangulares. La torre principal es de base rectangular y cuenta con dos pisos y dos entradas, una principal y otra secundaria que está situada en una zona abrupta y de difícil acceso donde se puede observar la zona de recreo creada recientemente, con merenderos y vallado de madera, la Fuente de Arriba y el popularmente llamado Puente Romano.

En la subida a la Iglesia y al Castillo hay un Crucero de estilo renacentista perteneciente a la antigua Ruta de la Plata mientras que en las laderas de la fortaleza se encuentran el poblado, a un lado, y la Fuente de Arriba con su área recreativa y el puente denominado popularmente “Romano”, al otro.