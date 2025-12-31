Los pueblos más mágicos de Sevilla para ver la cabalgata de los Reyes Magos este 2026

La cabalgata de los Reyes Magos en Andalucía y, más concretamente, en provincias como Sevilla, es una de las manifestaciones culturales y festivas más emblemáticas del año, con un profundo arraigo a su historia y a su identidad colectiva y con una presencia que va mucho más allá de la capital y que se extiende a municipios grandes y pequeños.

Cada 5 de enero, pueblos y ciudades sevillanas adaptan este acontecimiento a su propia identidad, manteniendo viva una celebración que combina tradición, participación de sus vecinos y vecinas y mucha magia tanto para los más pequeños como para los adultos que los acompañan.

En la provincia de Sevilla son algunos los pueblos que destacan especialmente esta jornada por organizar cabalgatas increíbles que discurren por las calles más bellas y emblemáticas de sus municipios. Disfrutar de este espectáculo es una ocasión única para vivir el día de Reyes Magos de la manera más especial. Estas son algunas de las localidades que han adquirido especial fama por organizar las cabalgatas más singulares de toda Sevilla:

Guillena

La de los Reyes Magos de Guillena es la única cabalgata viviente que existe en la provincia de Sevilla y se celebra desde el año 1992 con la participación de sus vecinos y vecinas. Con ella recrean algunas de las escenas de la Natividad de Jesús sobre las diferentes carrozas, lo que hace que se trate de una cabalgata muy diferente y absolutamente especial.

Tan es así que en el año 2017 y tras haber celebrado su XXV aniversario el año anterior, la cabalgata de Reyes Magos de Guillena fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. Esto ha dado lugar a que sean decenas de personas las que se desplazan la tarde del 5 de enero al municipio sevillano para presenciar uno de los espectáculos más llamativos del año.

Cabalgata de Guillena / Ayuntamiento de Guillena

Carmona

La cabalgata de Reyes Magos de Carmona es una de las más mágicas no solo por el aspecto de sus carrozas y lo bien caracterizados que van los cortejos de cada una de ellas, junto a las diferentes bandas de música, sino porque esta transcurre por algunos lugares únicos y emblemáticos de uno de los pueblos con mayor encanto de toda la provincia.

El día de la cabalgata se ha convertido en uno de los más importantes del año en el calendario carmonense. Tan es así que a esta cita acuden tanto los vecinos y vecinas del pueblo como aquellos lugareños de municipios colindantes atraídos por la manera en que Carmona celebra la tarde del 5 de enero. Además, esta cabalgata se ha ganado la fama de ser una de las que más juguetes tira de toda la zona. Disfrutar de la tarde de Reyes en esta localidad es, sin duda, un plan que merece la pena.

Cabalgata de Carmona / Gerardo R.

Estepa

Durante la Navidad el municipio de Estepa, ubicado en la frontera con la provincia de Málaga, es uno de los que más fama adquiere de toda Andalucía gracias a la elaboración y venta de sus conocidos mantecados. La tarde y noche del 5 de enero, con la cabalgata de los Reyes Magos el pueblo no se queda atrás, ya que todos sus vecinos y vecinas se echan a la calle para ver este espectáculo plagado de carrozas y de un sinfín de personas que las acompañan haciendo de cortejo. Disfrutar de esta jornada en Estepa y acompañarla de una buena merienda con sus dulces tradicionales es un plan mágico para despedir estas fiestas.

Cabalgata de Estepa / Ayuntamiento de Estepa

Villanueva del Ariscal

Si por algo ha adquirido fama la cabalgata de Villanueva del Ariscal es porque los regalos que lanzan quienes van sobre las carrozas son de lo más original. Entre ellos pueden encontrarse desde caramelos hasta cuñas de queso o caña de lomo. Esto le ha valido a la localidad para ser uno de los pueblos que más atractivo despierta entre los sevillanos y sevillanas de otros lugares de la provincia, que acuden a ver el espectáculo con expectación por hacerse con uno de estos premios.

Cabalgata de Villanueva del Ariscal / Ayuntamiento de Villanueva del Ariscal

Alcalá de Guadaíra

Ubicado a apenas 20 minutos en coche desde la capital hispalense, el municipio de Alcalá de Guadaíra cuenta con una de las cabalgatas más conocidas de la provincia. La Asociación de Amigos de los Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra fue fundada en el año 1959 y desde entonces ha trabajado para preservar y promover la tradición de la Cabalgata de Reyes Magos en la ciudad de Alcalá de Guadaíra. Como distinción, esta cabalgata puede seguirse en vivo a través de internet, rellenando el formulario que hay en la web dedicada a ello.