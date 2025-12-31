Ideas de regalos hechos por artistas locales de Sevilla que son un acierto seguro esta Navidad

Cada vez son más personas las que en fechas señaladas como la Navidad o los cumpleaños apuestan por el comercio local y, sobre todo, por los artistas locales, para hacer regalos más especiales y personalizados. Regalar este tipo de piezas es una forma directa de apoyar la cultura, la creatividad y la economía del entorno, además de contribuir a que los creadores y creadoras puedan seguir desarrollando su trabajo sin tener que abandonar su ciudad o cerrar su negocio.

En Sevilla existe multitud de artistas que se dedican a elaborar de manera artesanal sus creaciones a lo largo de todo el año. Estas van desde el diseño textil hasta el artístico, la fabricación de calendarios o la elaboración de piezas de cerámica. En un momento del año marcado por el consumo rápido, elegir creaciones locales invita a una Navidad más consciente y sostenible, por eso desde Vivir en Sevilla hemos querido hacer un pequeño recorrido por algunos de los productos que crean artistas locales sevillanos y que son un acierto seguro para regalar en estas fechas:

Las camisetas de Guasinei

En la calle Alfarería, número 108, se encuentra el taller de Guasinei, un joven sevillano que ha creado una marca de ropa sostenible hecha en Andalucía. Junto a ella también algunos objetos como sus famosos llaveros. Entre las prendas que se pueden encontrar a través de esta marca están tanto la sudadera como la camiseta de Curro, la mascota de la Expo'92, siendo uno de los productos más demandados en su negocio. Todas sus creaciones pueden adquirirse a través de su página web.

Ilustraciones de Adela por Dios

Adela Angulo es una de las ilustradoras sevillanas que más popularidad ha ganado en los últimos años gracias a sus ilustraciones, que son un fiel reflejo de lo que le puede suceder a cualquier persona en los tiempos que corren. Su ocasional humor negro, su ironía y la forma en que esta artista se vulnera a través de sus dibujos han hecho que reúna miles de seguidores y seguidoras en redes sociales. Además de sus ilustraciones, también vende camisetas o agendas, todas ellas con sus creaciones, que son sin duda un acierto seguro para regalar estas navidades.

Cerámica y calendarios de Carmen Ruano

Carmen Ruano, conocida en redes sociales por su perfil @byce__, se ha hecho famosa especialmente por sus creaciones en cerámica, siendo muy populares algunas piezas como sus tazas de Curro, la mascota de la Exposición Universal de 1992. Recientemente Ruano también ha puesto a la venta un calendario ilustrado por ella misma que promete ser todo un éxito de ventas. Más allá de sus piezas y de las ilustraciones, esta joven artista sevillana también organiza talleres de cerámica que pueden ser el regalo perfecto para las personas más creativas.

Cualquiera de las opciones de La Coleccionista

La Coleccionista es una tienda de diseño y creación artesanal ubicada en la calle Ortiz de Zúñiga, número 12, esquina con la plaza Cristo de Burgos. En este espacio que abrió sus puertas hace apenas unas semanas se pueden encontrar todo tipo de productos elaborados por artistas tanto locales como de otros lugares de manera artesanal. Cuentan con bisutería, ilustraciones, accesorios de ropa, cerámica, almanaques y mucho más, todo ello en un ambiente cercano y familiar gracias a las tres mujeres que están detrás de este bonito proyecto: Espe, Chío y María.