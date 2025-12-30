Sorteo en CaixaForum Sevilla para disfrutar de la exposición La ciencia de Pixar: así puedes participar para ganar 4 entradas

El espacio CaixaForum de Sevilla, a través de su exposición La ciencia de Pixar, que está generando una gran expectación entre el público sevillano, ha lanzado a través de sus redes sociales un sorteo para poder conseguir cuatro entradas para realizar una de las actividades familiares que hay organizadas en torno a la exposición junto a un pack de merchandising sobre Pixar.

Para poder participar en el sorteo es necesario rellenar el formulario con los datos personales que han compartido a través de la página de Fundación La Caixa. El sorteo estará activo hasta el 4 de enero.

La ciencia de Pixar

'La ciencia de Pixar' es una exposición diseñada para brindar a los visitantes una mirada única sobre lo que ocurre tras la pantalla y que puedan descubrir el proceso utilizado en la creación de las películas de Pixar.

Los visitantes comenzarán su inmersión con un vídeo que relata el proceso que utiliza Pixar para convertir una idea en una película, y luego podrán acercarse a la exposición y visitar, en el orden que elijan, las ocho secciones que relatan el proceso de producción de Pixar. Cada uno de los ocho ámbitos —modelado, rigging, superficies, sets y cámaras, animación, simulación, iluminación y rendering— incluye:

Interactivos digitales que ofrecerán a los visitantes la oportunidad de explorar los desafíos del mundo real a los que se enfrenta el equipo de producción de Pixar.

Interactivos físicos que permitirán a los visitantes obtener experiencias táctiles para ayudarlos a entender mejor lo que sucede en el mundo virtual creado por Pixar.

Historias en vídeo en las que los empleados de Pixar comparten información sobre los complejos desafíos que la compañía ha superado en el desarrollo de sus películas.

Entrevistas con trabajadores de Pixar en las que destacan la variedad de carreras necesarias y amplían las opiniones de los visitantes sobre lo que significa trabajar en un campo STEAM.

Actividades en torno a la exposición

Además de la exposición, el espacio CaixaForum ha creado cinco actividades en torno a 'La ciencia de Pixar' que se pueden hacer en familia y que van desde la visita comentada hasta descubrir los secretos de la empresa o disfrutar de un menú temático:

Visita comentada: La ciencia de Pixar

El arte, la tecnología, la ciencia, las matemáticas, la informática y la creatividad son puntales de los procesos de realización de las películas animadas de Pixar. La exposición pretende generar una mayor conciencia sobre la implicación que tienen diversas carreras STEM en la animación, así como destacar el espíritu de colaboración que existe detrás de la realización de películas animadas.

En esta visita se podrá comprender el proceso de realización de películas de animación a través de elementos interactivos inspirados en algunas de las películas más conocidas de Pixar, además de llevar a cabo divertidas actividades prácticas, conocer relatos de los equipos de producción y el proceso de recreación de los personajes más famosos de las películas de Pixar.

Visita en familia y menú temático a La ciencia de Pixar

Visita en familia la exposición “La Ciencia de Pixar” de la mano de un educador o educadora y al finalizar, podrás disfrutar de una experiencia gastronómica en el restaurante, con una degustación especialmente diseñada para esta exposición. Este consta de primer y segundo plato, junto al postre, en el caso de los adultos, y de un plato único y postre para los más pequeños. El menú completo puede consultarse a través de la página web de CaixaForum, descargando el archivo PDF disponible.

Visita en familia: los secretos de Pixar

¿Cómo se hace una película de animación? ¿Cuánto se tarda en hacer una de estas películas? ¿Qué profesionales intervienen en su realización? En esta visita en familia se responderá a estas y muchas otras preguntas. Mediante materiales físicos, dinámicas por equipos y elementos interactivos inspirados en algunas de las películas más conocidas de Pixar, se podrá comprender el proceso de realización de las películas de animación.

Además, la exposición contiene divertidas actividades prácticas, relatos de los equipos de producción y recreaciones de los personajes más famosos de las películas de Pixar. El arte, la tecnología, la ciencia, las matemáticas, la informática, la creatividad y el espíritu de colaboración son inseparables en la realización de las películas animadas de Pixar.

Historias animadas, visita-taller

En esta visita participativa a la exposición se podrá comprender el proceso de realización de este tipo de producciones con la ayuda de elementos interactivos y recreaciones de los personajes más conocidos de las películas de Pixar.

Tras la visita, en el espacio taller, se realizará un pequeño clip de animación centrado en la creación de historias. Los presentes inventarán y animarán un breve y cómico relato a partir de parámetros definidos por azar con una serie de juegos.

Animación 3D: Entre el arte y la ciencia

Hace más de 25 años Pixar marcó un hito en la historia del cine y de la animación con el estreno de Toy Story. Desde entonces, se han producido centenares de películas de animación 3D, y esa misma tecnología se utiliza también para otro tipo de formatos, como series de televisión, anuncios de publicidad o cinemáticas para videojuegos. Durante esta charla se hará un recorrido por el proceso de creación de este tipo de producciones para comprender cómo se hacen las películas que tanto entusiasman.

La charla estará a cargo de Edu Martín, director creativo y supervisor 3D. Edu lleva trabajando en el campo de los gráficos por ordenador desde mediados de los años 90 y a lo largo de su dilatada carrera ha formado parte de equipos en empresas de prestigio internacional como Animal Logic ("The LEGO movie"), Skydance ("Top Gun Maverick") o Pixar.