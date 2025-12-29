El Festival Andaluz de Comedia Alternativa aterriza en Sevilla: cuándo es, dónde se celebra y cuánto cuestan las entradas

El Festival Andaluz de Comedia Alternativa, (FACA), un evento único y pionero en Andalucía, aterrizará en la capital hispalense el próximo mes de febrero nada más y nada menos que al Cartuja Center CITE con más de diez horas de programación.

El encuentro, que busca dar cabida a las nuevas generaciones de cómicos y cómicas emergentes en la comunidad autónoma y reivindicar a los grandes nombres ya asentados en el panorama nacional contará, para esta cuarta edición, con 12 horas ininterrumpidas de programación, cuatro espacios de espectáculos en simultáneo y más de 30 artistas andaluces que viven en diferentes puntos de España. La cita tendrá lugar el sábado, 21 de febrero, a las 12:00 horas.

En el FACA 2026 tendrán cabida múltiples expresiones de comedia en distintos formatos, con los que el público podrá disfrutar desde monólogos o improvisación hasta talleres de ilustración, podcasts o trivials. Además, habrá también actividades de entrada libre y gratuita como un mercadillo de artistas y artesanos o música en directo a la hora de almorzar.

Además, con la idea de convertir la experiencia en algo único, desde la organización han querido brindar la oportunidad de que los asistentes monten su propio festival y asistan a aquellos espectáculos que más les interesen. Para ello solo hay que elegir a qué shows y actividades quieren ir, con descuentos a la hora de seleccionar varios. Cuantos más espectáculos se seleccionen, mayor será la rebaja en el precio final. La promoción funciona de la siguiente manera:

2 actividades: 10% descuento

3 actividades: 15% descuento

4 actividades: 20% de descuento

5 actividades: 25% de descuento

Para aplicar los descuentos, solo hay que seleccionar primero un show al que se quiera ir y especificar el número de entradas. Una vez en la pantalla de pago, vuelve al menú principal del CITE (clicka en el logo del Cartuja Center Cite que hay arriba de la web), selecciona de nuevo el FACA y elige a qué otras actividades deseas acudir. Repite este proceso tantas veces como desees hasta que tengas seleccionados todos los shows que quieras presenciar.

La aplicación de la organización acumulará todas las selecciones en el carrito y aplicará automáticamente los descuentos pertinentes según el número de eventos distintos a los que se vayan a ir. Se disponen de 10 minutos para realizar la compra. Existen entradas desde 8 euros por persona. La programación completa del evento está disponible en la página web de Cartuja Center CITE.