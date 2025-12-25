La Royal Film Concert Orchestra actuará en Sevilla con temas de 'La guerra de las galaxias' o 'Harry Potter': fecha, ubicación y entradas

El próximo mes de febrero la ciudad hispalense se preparará para recibir a la Royal Film Concert Orchestra en un concierto en el que se interpretarán los temas de las bandas sonoras de importantes clásicos del cine como La guerra de las galaxias, Lo que el viento se llevó, La lista de Schindler, El señor de los anillos, Piratas del Caribe o Harry Potter.

Bajo el título Zimmer, Williams & 100 Años de Cine en Sevilla la Royal Film Concert Orchestra celebra cien años de magia cinematográfica con un programa vibrante que une emoción, aventura y nostalgia. La formación musical, al frente de la cual estará el director madrileño Fernando Furones realizará un homenaje a un siglo de cine interpretando una selección de bandas sonoras compuestas por John Williams y Hans Zimmer.

Fecha, ubicación y entradas

El espectáculo de la Royal Film Concert Orchestra en Sevilla tendrá lugar el próximo domingo, 1 de febrero, en el Cartuja Center CITE a las 17:30 horas, con apertura de puertas desde una hora antes.

Las entradas para asistir a este evento están disponibles a través de la web de El Corte Inglés y en la plataforma de venta de Cartuja Center CITE. Hay tickets desde los 38,50 euros hasta los 62,50 euros por persona, según la proximidad con el escenario. El repertorio interpretado por la orquesta sinfónica tendrá una duración aproximada de 90 minutos. Los menores de edad podrán acudir a la cita musical siempre y cuando vayan acompañados de un adulto.

Royal Film Concert Orchestra (RFCO) es una orquesta sinfónica profesional que forma parte de la Fundación Excelentia y que está especializada en interpretar las mejores bandas sonoras de la historia del cine en grandes escenarios europeos, con programas que rinden homenaje a compositores icónicos como Ennio Morricone, John Williams y Hans Zimmer, interpretando temas de películas como Star Wars, Piratas del Caribe, Cinema Paradiso, Harry Potter y más, ofreciendo espectáculos temáticos de gran popularidad por las ciudades por las que pasan. La orquesta está compuesta por más de 90 profesores y músicos con una amplia trayectoria que han formado parte de algunas de las mejores orquestas y escuelas europeas.

Su repertorio musical incluye tanto clásicos como éxitos contemporáneos, abarcando diversos géneros y épocas. Sus programas más populares son: