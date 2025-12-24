El centro comercial Los Arcos da la bienvenida a la Navidad con regalos, musicales, teatro y mucho más

Esta Navidad el centro comercial Los Arcos ha decidido unirse a la celebración de estas fechas, al igual que otros espacios de Sevilla, con una extensa programación de planes y citas culturales destinada tanto a niños y niñas como a adultos. Desde el pasado mes de noviembre y hasta el próximo 5 de enero este conocido centro comercial contará con las siguientes actividades:

Programación completa

Martes, 22 de diciembre

Musical El Grinch (tributo), a las 18:30 horas, en la planta 1.

Viernes, 26 de diciembre

Concierto lírico de Navidad: Vive una de las noches más especiales de la temporada con un recital íntimo y elegante. Una formación de cámara convoz lírica, cuerdas y teclado que llenará el centro de emoción con un repertorio de clásica y villancicos tradicionale. El encuentro tendrá lugar a las 18:30 horas, en la planta 1.

Sábado, 27 de diciembre

Musical El Cascanueces: a las 18:30 horas en la planta 1.

Domingo, 28 de diciembre

The Bubble Show: un show de burbujas gigantes, efectos de luz y la oportunidad de hacerte una foto dentro de una burbuja gigante. Tendrá lugar a las 12:30 y a las 18:30 horas en la planta 1.

Lunes, 29 de diciembre

Teatro El reino de la Navidad: acompaña a la Señorita Roselmeyer en un viaje lleno de cartas, magia e ilusión con un cuento navideño que conecta directamente con los Reyes Magos. Tendrá lugar a las 12:30 y a las 18:30 horas en la planta 1.

Martes, 30 de diciembre

Microteatro ¿A qué sabe la luna?: se trata de una gymkhana teatral donde los más pequeños se convierten en protagonistas del cuento. Tendrá lugar a las 12:30 y a las 18:30 horas en la planta 1.

Viernes, 2 de enero

Hay un orangután en mi cuarto: Una historia divertida y emocionante sobre naturaleza, valores y amistad perfecta para arrancar el año con ilusión. Tendrá lugar a las 12:30 y a las 18:30 horas en la planta 1.

Sábado, 3 de enero

Visita del Rey Mago, de 11:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas. El Rey Mago esperará a los niños y niñas para que entreguen su carta. Los miembros del Club Los Arcos podrán hacerse una foto gratuita con él.

Domingo, 4 de enero

Animación Bailes de fantasía: Personajes, música, juegos y participación, con una gran fiesta para despedir la Navidad por todo lo alto. Tendrá lugar de 18:30 a 20:00 horas en la planta 1.

Del 18 de diciembre al 5 de enero