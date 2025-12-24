El centro comercial Los Arcos da la bienvenida a la Navidad con regalos, musicales, teatro y mucho más
Los Arcos contará con una programación navideña muy extensa para que tanto niños como adultos disfruten al máximo de las fiestas
Esta Navidad el centro comercial Los Arcos ha decidido unirse a la celebración de estas fechas, al igual que otros espacios de Sevilla, con una extensa programación de planes y citas culturales destinada tanto a niños y niñas como a adultos. Desde el pasado mes de noviembre y hasta el próximo 5 de enero este conocido centro comercial contará con las siguientes actividades:
Programación completa
Martes, 22 de diciembre
- Musical El Grinch (tributo), a las 18:30 horas, en la planta 1.
Viernes, 26 de diciembre
- Concierto lírico de Navidad: Vive una de las noches más especiales de la temporada con un recital íntimo y elegante. Una formación de cámara convoz lírica, cuerdas y teclado que llenará el centro de emoción con un repertorio de clásica y villancicos tradicionale. El encuentro tendrá lugar a las 18:30 horas, en la planta 1.
Sábado, 27 de diciembre
- Musical El Cascanueces: a las 18:30 horas en la planta 1.
Domingo, 28 de diciembre
- The Bubble Show: un show de burbujas gigantes, efectos de luz y la oportunidad de hacerte una foto dentro de una burbuja gigante. Tendrá lugar a las 12:30 y a las 18:30 horas en la planta 1.
Lunes, 29 de diciembre
- Teatro El reino de la Navidad: acompaña a la Señorita Roselmeyer en un viaje lleno de cartas, magia e ilusión con un cuento navideño que conecta directamente con los Reyes Magos. Tendrá lugar a las 12:30 y a las 18:30 horas en la planta 1.
Martes, 30 de diciembre
- Microteatro ¿A qué sabe la luna?: se trata de una gymkhana teatral donde los más pequeños se convierten en protagonistas del cuento. Tendrá lugar a las 12:30 y a las 18:30 horas en la planta 1.
Viernes, 2 de enero
- Hay un orangután en mi cuarto: Una historia divertida y emocionante sobre naturaleza, valores y amistad perfecta para arrancar el año con ilusión. Tendrá lugar a las 12:30 y a las 18:30 horas en la planta 1.
Sábado, 3 de enero
- Visita del Rey Mago, de 11:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas. El Rey Mago esperará a los niños y niñas para que entreguen su carta. Los miembros del Club Los Arcos podrán hacerse una foto gratuita con él.
Domingo, 4 de enero
- Animación Bailes de fantasía: Personajes, música, juegos y participación, con una gran fiesta para despedir la Navidad por todo lo alto. Tendrá lugar de 18:30 a 20:00 horas en la planta 1.
Del 18 de diciembre al 5 de enero
- Empaquetado solidario con AMAMA: la Asociación AMAMA, Asociación de Mujeres con Cáncer de mama, referente en la lucha contra el cáncer de mama y muy presente este año por su labor, vuelve al centro con su tradicional empaquetado solidario. Podrás envolver tus regalos navideños y colaborar con una causa que transforma vidas. Estarán en la planta baja del edificio.
