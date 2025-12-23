La XXXIII Gala Mágica del Teatro Alameda se celebrará el próximo enero con multitud de sorpresas: fecha, hora y entradas

La magia ha estado presente en la vida del ser humano desde tiempos inmemoriales, pasando por civilizaciones como la griega, la romana o la egipcia, que recogen en sus legados eventos que originalmente servían para engañar o también para entretener. A lo largo de la historia y especialmente en la actualidad, los espectáculos de magia han cobrado una gran importancia, despertando la curiosidad de cientos de personas.

El próximo mes de enero el Teatro Alameda, en Sevilla, acogerá la XXXIII edición de la Gala Mágica, una propuesta en la que actuarán diferentes magos del panorama nacional para ofrecer al público diferentes espectáculos en la que combinan magia e ilusionismo con el humor y la interacción con los asistentes.

El encuentro, en esta ocasión, tendrá lugar el sábado, 10 de enero, en una cita única que se ha convertido en todo un clásico en la ciudad hispalense. Estará dirigida por Mario el Mago y junto a él actuarán diferentes magos como Edu Lara, Irene, Al Martín y Alexis Melgar. Además, como maestro de ceremonias actuará el mago, humorista y presentador Javi Nemo.

La Gala Mágica que cada año forma parte de la programación estable del Teatro Alameda fue creada por la Asociación de Magos Sevillanos hace más de tres décadas. Se celebra de manera anual en el mes de enero, entre las fechas de Reyes Magos y San Juan Bosco, patrón de los magos. La gala suele durar aproximadamente una hora y media y combina trucos clásicos, ilusionismo moderno, manipulación de objetos y números participativos

Desde sus inicios a comienzos de los años 90 esta gala se ha convertido en una cita fiel de los magos con el público sevillano. Unos espectáculos que abarrotan cada año el patio de butacas del Teatro Alameda para sorprender al público con las actuaciones de sus magos favoritos. Y es que por este popular teatro sevillano han pasado figuras de primer nivel mundial como Tamariz, Rene Lavand, Colombini, Jorge Blass, o Mario el Mago, con espectáculos que han llegado a disfrutar más de 30.000 espectadores y con la intervención de más de 300 profesionales de este género. Hoy día la magia ocupa un lugar en las artes escénicas al mismo nivel que el teatro en sus múltiples manifestaciones, el cine, la danza, la música o el circo.

Entradas

Las entradas para poder disfrutar de la XXXIII edición de la Gala Mágica en el Teatro Alameda ya están disponibles a través de la página web del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS). El espectáculo estará disponible en una única jornada, que se celebrará el 10 de enero de 2026, a las 18:00 horas. Los precios de las entradas oscilan entre 5 y 8 euros en función del tipo de entrada. La general es de 8 euros por persona mientras que la infantil se rebaja a 5 euros por niño o niña. Los tickets disponibles para mayores de 65 años tienen un precio de 6,40 euros por persona.

La Gala Mágica del Teatro Alameda es una forma fantástica de empezar el año con imaginación, diversión y maravilla, celebrando la magia como arte escénico dentro de la vibrante vida cultural de Sevilla.