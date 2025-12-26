Talleres navideños gratuitos para los más pequeños en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo: descubre cómo apuntarte

El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) organiza talleres durante estas navidades dirigidos a los más pequeños de la casa con el objetivo de que puedan disfrutar aprendiendo en este periodo vacacional. A lo largo de varias jornadas, los niños y niñas de entre 5 y 12 años podrán participar en diferentes actividades dedicadas a la pintura, reparar obras de arte o a poner atención a nuevas formas de observar el entorno.

Estos talleres estarán relacionados con las exposiciones temporales: «Cachito Vallés. El eterno presente»; «Sandra Poulson. Donde el polvo respira»; «Kader Attia. El paraíso perdido» y «Jem Perucchini» en los que los niños y niñas descubrirán las claves de las creaciones artísticas que verán en sala y realizarán una experiencia práctica en el taller.

Talleres navideños del CAAC

Taller «Reparar para crear»

En el marco de la exposición El paraíso perdido, de Kader Attia, este taller tendrá lugar el domingo, 28 de diciembre en horario de 11:00 a 12:30 horas y de 12:30 a 14:00 horas.

En las obras de este artista franco-argelino su historia personal y la de estas dos tierras (Francia y Argelia) son el punto de partida. Las tradiciones se fusionan, se rescata la historia y se abordan las heridas que, a veces esta deja, reparándolas sin esconder la cicatriz en obras que resultan impresionantes. En el taller realizaremos una obra creativa donde trabajaremos la idea de “reparar” como símbolo de cuidado, memoria y amor

Taller «Tiempo que no cesa»

De la exposición El eterno presente, de Cachito Vallés. Se realizará el 30 de diciembre en horario de 11:00 a 12:30 horas y de 12:30 a 14:00 horas.

Esta actividad está enfocada en la exploración de los conceptos de espacio y tiempo en los que Cachito Vallés (Sevilla, 1986), enfoca su investigación artística y con la que los participantes descubrirán nuevas formas de observar su entorno y de expresar cómo perciben el cambio y el movimiento.

Taller «Retrato e identidad»

En el marco de la exposición de Jem Perucchini, El alma diáfana de una mañana. Tendrá lugar el viernes, 2 de enero de 2026 en horario de 10:00 a 12:30 horas y de 12:30 a 14:00 horas.

Esta propuesta busca acercar a los participantes al lenguaje pictórico del artista, caracterizado por el diálogo entre tradición y referencias multiculturales derivadas de su herencia etíope-italiana. La visita culminará en un taller que nos aproxime a la pintura del artista.

Las actividades tienen una duración de 90 minutos y para asistir es necesario reservar enviando un correo a la dirección educ.caac@juntadeandalucia.es o en los teléfonos: 955037096 / 955037140.

Sobre el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Creado en febrero de 1990, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) es una institución dedicada a la investigación, conservación, promoción y difusión del arte contemporáneo, además de a la creación y conservación de una colección permanente de arte contemporáneo.

En 1997, el antiguo Monasterio de la Cartuja se convirtió en su sede lo que supuso, además, la incorporación al CAAC del Conjunto Monumental de la Cartuja y del Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, incluidas sus respectivas colecciones. Posteriormente en 2018 se incorporaron dos nuevos espacios: el C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, sede de esta institución en la ciudad de Córdoba, y el denominado Pabellón del Siglo XV, con una ubicación cercana dentro del recinto de la antigua Cartuja, actualmente en proceso de rehabilitación para ser destinado principalmente a área de reserva y exhibición de la colección.

Desde sus inicios, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo desarrolla un amplio programa de actividades que, con una clara intención de investigación y difusión, trata de promover el estudio y el fomento de la creación artística contemporánea, andaluza, nacional e internacional, a través de exposiciones temporales, programa educativo, cursos, talleres, conciertos, ciclos de cine, conferencias y otras.