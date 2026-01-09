El bar de la Macarena con un tapeo muy diferente a buen precio: "Todo increíble, es una experiencia nueva y refrescante"

En el barrio de la Macarena, uno de los lugares más populares de la ciudad de Sevilla, se encuentra el bar Adrián Tapas, un establecimiento que fusiona la comida tradicional con opciones muy vanguardistas, pero que no ha perdido ni la esencia ni los precios de un bar de barrio.

Adrián Tapas abrió sus puertas en la hispalense hace algo más de un año de la mano de los mismos dueños de Cervecería Adrián, con Daniel Reyes y Yolanda Rivera al frente del negocio. En esta ocasión, con el objetivo de acercar a sus clientes una cocina diferente, con algunos toques tradicionales pero muy lejos de la comida popular de Andalucía.

La carta de Adrián Tapas

Como su nombre indica, las tapas son los elementos más famosos de este bar de la Macarena. Sin embargo, también es posible pedir algunas medias raciones.

Entre sus opciones hay tapas como pan brioche dorado, pulpo frito crujiente y salsa de la casa, croquetas de parmesano, arroz negro con langostinos y calamares, medallón de queso de cabra, mermelada de fresa, frutos rojos y frutos secos sobre un wafle dorado, risotto de setas shitake y presa ibérica o pan bao negro con cangrejo blando, cebolla encurtida, alioli y pico de gallo o la tosta de atún al ajillo con pimientos rojos asados. En su carta también tienen un apartado de pescado frito, de carnes, de pescados a la plancha y de guisos.

Adrián Tapas se encuentra en el barrio de la Macarena, en la Avenida de Llanes, número 19. El establecimiento cuenta con un salón interior con varias mesas y un aspecto minimalista y con una terraza en la que hay varias mesas bajas perfectas para los días que hace buen tiempo. En las reseñas de Google cuenta con una puntuación de 4,4 estrellas, con algo más de 200 opiniones entre las que está la de Daniel R., que asegura todo está increíble y que es "una experiencia nueva y refrescante" en la ciudad, o la de María P., quien confiesa: "Tenía muchas ganas de probar este sitio de barrio y me ha encantado". Por su parte, María S. considera haber encontrado "uno de sus lugares favoritos en Sevilla".

Adrián Tapas abre de miércoles a domingo, de 13:00 a 16:00 horas y de 20:30 a 24:00 horas. Los lunes y los martes permanecen cerrados por descanso del personal.