Los tres restaurantes de Sevilla elegidos entre los mejores de España en 2025 por El Comidista

Como cada año, El Comidista, del diario El País, ha recorrido diferentes ciudades españolas en busca de los mejores restaurantes del país en el año 2025. Como señalan ellos mismos, se trata de sitios en los que se come bien y que van desde los bares de barrio hasta las casas de comida de toda la vida, pasando por pizzerías, restaurantes, bocaterías e incluso puestos de mercado, donde una barra es suficiente para ser feliz.

La lista elaborada por El Comidista del año que acaba de finalizar, la integran establecimientos que han dejado huella en este 2025 por el sabor de sus platos, por el cuidado en sus elaboraciones o por el servicio ofrecido. De todos los lugares elegidos son tres los seleccionados en la ciudad de Sevilla: Leartá, Sr. Cangrejo y Casa Ricardo, de donde son míticas sus croquetas.

Leartá

Rita Llanes y Manu Lachica practican en Leartá "una cocina sensible y delicada". Para ello hacen una reinterpretación de las recetas tradicionales andaluzas a las que le dan un toque vanguardista. Tienen un menú degustación con 12 pases que va variando según el momento del año. Destacan la leche de oveja cuajada con savia de la lechuga, el guiso de pipas de girasol en caldo de cordero y elun pimiento rojo relleno de chocos. Leartá ha sido mencionado por la Guía Michelín y es en la actualidad uno de los restaurantes más destacados en la ciudad. Se encuentra en la calle Padre Tarín, número 6.

Sr. Cangrejo

Sr. Cangrejo, restaurante ubicado en el barrio del Arenal, es el ejemplo perfecto de la innovación culinaria. Su menú cambia a diario, con platillos que combinan técnicas de autor con una cocina más desenfadada que encuentra su eje en la tradición andaluza, según cuentan Jesús León y Fátima Villanueva, quienes están detrás de este negocio. De entre los platos que ofrecen, en El Comidista destacan los garbanzos con langostinos, su versión de espinacas a la crema o el virrey de temporada con un adictivo pilpil de sus jugos y de bilbaína (con un punto perfecto de cocción). Sr. Cangrejo está en la calle Harinas, número 21.

Casa Ricardo

Si por algo es famoso Casa Ricardo en Sevilla es por sus croquetas, generalmente de jamón pero también de bacalao, especialmente en época de Cuaresma. La periodista de El Comidista Helen Santiago ha destacado especialmente su cremosidad, asegurando que es "de otro nivel" respecto a las que ha probado en otros lugares de España. Además de las croquetas, en Casa Ricardo también hay solomillo al whisky, atún con gulas al ajillo y alioli de albahaca o queso camembert con arándanos. Casa Ricardo está en la calle Hernán Cortés, número 2.