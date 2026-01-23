Crimen de Santa Clara: los dos presuntos asesinos de Reda se echan la culpa el uno al otro

Un jurado popular ha comenzado este viernes a enjuiciar a los dos jóvenes acusados de asesinar a otro durante una reyerta en el barrio de Santa Clara, a donde todos habían llegado después de pasar la noche en las discotecas del Polígono Calonge. La Fiscalía pide veinte años de cárcel para los dos presuntos homicidas, Sergio F.A. como autor material del apuñalamiento y Manuel F.M. como cooperador necesario. En la primera sesión, por boca de sus respectivas defensas, ambos han venido a decir que son "buenos chicos" y que el asesino fue el otro y que. El abogado de Sergio F.A., por ejemplo, ha acusado a Manuel F.M. de "mentir descaradamente". Y la de Manuel F.M., al mismo tiempo, ha dicho que su cliente "estuvo en el lugar indebido con la persona indebida". La víctima era Reda, un marroquí de 21 años que jugaba como futbolista en el Club Atlético Libertad de Mairena del Aljarafe. Sus presuntos asesinos tenían 18 años y son de nacionalidad española.

La primera defensa en intervenir ha sido la de Manuel F.M. "De los seis testigos, el único que trata de esclarecer los hechos desde el primer momento es mi representado, es el único que señala al auténtico autor y colabora con la Policía", ha destacado la letrada. "Manuel es inocente. No apuñaló a la víctima y tampoco se dirigió a los hermanos que iban con él para entretenerlos. Él iba con Sergio y fueron abordados de forma sorpresiva y con una gran agresividad porque los hermanos querían venganza", ha narrado. Esa supuesta "venganza" era porque Sergio agredió a uno de ellos unas semanas antes. "La pelea duró dos minutos en los que Manuel intentó defenderse de dos personas más corpulentas y mayores que él", ha proseguido la abogada, quien igualmente ha remarcado que el acusado "no sabía que Sergio llevaba una navaja".

El abogado de Sergio F.A. ha sido mucho más extenso en sus alegaciones previas. "No ha cometido el hecho que se le imputa", ha sentenciado antes de poner a las acusaciones y a la defensa del otro encausado en el mismo saco: "Se basan en meras conjeturas", ha espetado. "Aquí quien es la víctima, además de Reda, es Sergio. Se le puede aplicar lo que nos dicen nuestros padres: ten cuidado de salir con ese chaval", ha referido, en alusión a Manuel F.M.

"En la discoteca, los hermanos miraban desafiantes a Manuel por una pelea previa en la que le quitó el móvil a uno de ellos", ha contado. Es decir, la versión opuesta a la del supuesto cooperador necesario. "Sergio ni siquiera es amigo de Manuel, él estaba fumándose un porro y Manuel estaba haciendo un directo en el móvil. Sergio no quiso salir, pero el otro insistió y al final salió con él. Manuel lo buscaba porque era el único que podía pagarle las copas", ha explicado.

"Sergio es un niño estudioso, trabajador. No le consta ni una agresión, pero se juntó con Manuel, que tiene varias detenciones. Los dos [Reda y él] se juntaron con las personas equivocadas. Ellos son las dos víctimas", ha resaltado el letrado, quien además ha definido a los acompañantes del fallecido como "dos personas profundamente agresivas" que además les dijeron "os vamos a matar" cuando volvían ya para Los Pajaritos, el barrio donde residían todos.

En cuanto al momento de la agresión, esta parte ha defendido que es Manuel quien "asesta la primera puñalada" a Reda, mientras que Sergio, "en la vorágine de la pelea", apenas le dio "un puñetazo en el pecho". "Quien se queda con Reda es Manuel y quien se queda con los hermanos es Sergio. Y es Manuel quien le asesta también la puñalada mortal", ha añadido.

El relato de la Fiscalía

Los hechos, según relata la Fiscalía en su escrito de calificación provisional, sucedieron en la madrugada del 3 de marzo de 2024 en la avenida de las Villas de Cuba a la altura de la urbanización Nuevo Continente. Los dos procesados “se enzarzaron en una discusión” con un grupo de otros tres varones, entre ellos la víctima. “Como resultado de la previa ingesta de alcohol”, Reda cayó al suelo “al tratar de lanzar una patada” a uno de los agresores. Fue entonces cuando Sergio F.A. “aprovechó ese momento para sacar una navaja que portaba y propinarle una puñalada en el pecho y otra en el muslo". Pero el ataque fue más feroz, ya que "trató de lanzar más puñaladas" que sin embargo "fueron paradas por las manos y brazo” de la víctima.

“Pese a observar lo anterior, y asumiendo” que su amigo “iba a apuñalar nuevamente” al fallecido, el segundo acusado no hizo nada por evitarlo. Es más, “lejos de impedir que continuase con su agresión" y para más inri "con intención de permitir que consumara su propósito de dar muerte” a la víctima, Manuel F.M. “se dirigió a pelear” con los dos amigos que acompañaban a Reda, quienes por su parte “no se habían percatado del primer apuñalamiento”. El objetivo del cómplice era “distraerlos y así evitar que acudieran en ayuda” de su amigo, a juicio de la Fiscalía.

A todo esto, Reda consiguió levantarse y se dirigió hacia el joven que lo había apuñalado, pero este “se aproximó” a él “por detrás" y le asestó "otros tres navajazos por la espalda". Uno de ellos le seccionó la aorta y provocó "una hemorragia interna masiva que le causó la muerte”.

El joven que está acusado como cooperador necesario del crimen reapareció entonces para volver a ayudar al presunto asesino. “Para impedir que se identificase al autor de los hechos" y conseguir que "el instrumento empleado [...] nunca fuera hallado”, este sujeto le dijo al otro “quillo, dame la navaja”, y acto seguido ambos huyeron “a la carrera”. El arma jamás apareció.